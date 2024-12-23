Leonel Ximenes

Show gospel e espetáculo católico adiados por causa da chuva no ES

Eventos, gratuitos, já têm nova data para serem realizados

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 16:02

Públicado em 

23 dez 2024 às 16:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O anúncio do adiamento dos dois eventos
O anúncio do adiamento dos dois eventos Crédito: Instagram
A forte chuva que atingiu a região da Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (23) já começou a afetar a programação de festas natalinas de prefeituras e igrejas cristãs. Vitória e Cariacica, por exemplo, anunciaram o adiamento de dois eventos por causa do tempo instável.
Em Cariacica, no Parque o Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, o show da cantora gospel Lauriete, previsto para esta segunda, às 20h, foi remarcado para o dia de Natal, nesta quarta-feira (25).
“Em decorrência das fortes chuvas que caem sobre nossa cidade e priorizando a segurança e o bem-estar de todos, a apresentação da cantora Lauriete foi remarcada para a quarta-feira, dia 25, no mesmo horário e local”, informou a prefeitura nas redes sociais.
Em Vitória, em virtude das chuvas, as projeções mapeadas na fachada da Catedral Metropolitana, na Cidade Alta, foram canceladas nesta segunda-feira. “Voltamos com as projeções no próximo final de semana, nos dias 27, 28 e 29/12”, informou a Catedral no Instagram.
Os dois eventos são gratuitos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

