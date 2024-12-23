A chuva intensa que atingiu a Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (23) causou alagamentos e transtornos em diversas vias, congestionando o trânsito. Todo o Estado está sob a vigência de um alerta laranja, de perigo para fortes precipitações, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e válido até as 10h de terça-feira (24).
No Centro de Vitória, a água chegou a entrar em lojas localizadas na Avenida Jerônimo Monteiro, atrapalhando as compras de Natal. Já em Maruípe, a principal avenida do bairro foi invadida por sacos de lixo e objetos, que ficaram boiando na água. Também foram registrados alagamentos nos bairros Jucutuquara, Tabuazeiro e Morro do Jaburu, onde o grande volume de água transformou uma escadaria em uma cachoeira.
Em Vila Velha, foram registrados alagamentos nos bairros Paul, Glória, Cristóvão Colombo, Itapuã, Cobilândia e São Torquato, onde houve um deslizamento que acabou causando a queda de um muro. De acordo com a Defesa Civil do município, parte dessa estrutura atingiu um carro estacionado e o guincho foi acionado para remover o veículo. Ninguém ficou ferido.
Já em Cariacica foram registrados pontos de alagamentos em Jardim América, Cruzeiro do Sul, Porto de Cariacica e Flexal II. Vários trechos da Rodovia do Contorno tiveram pontos de acúmulo de água. Na Rodovia Governador José Sette também houve diversas áreas com alagamento, e os motoristas encontraram dificuldades para circular pela cidade.
Chuva forte causa alagamento em vários pontos da Grande Vitória
Defesa Civil emite alerta via SMS
A Defesa Civil Estadual enviou um alerta para os capixabas via SMS. O texto destaca o tempo severo e pede atenção para possibilidade de alagamentos, inundações e escorregamentos de encostas entre esta segunda-feira (23) e terça-feira (24).
Chuva intensa até terça-feira (24)
A Defesa Civil Estadual prevê precipitações intensas até terça-feira (24), principalmente entre a Grande Vitória e a Região Sul. No mapa emitido pelo órgão, é possível ver uma tonalidade de azul mais forte sobre a Região Metropolitana, indicando maior acumulado de chuva, e um tom parecido sobre o Sul capixaba. [Veja aqui como se mede chuva]
No acumulado previsto para esta semana, entre esta segunda-feira (23) e o próximo domingo (29), o acumulado de chuva deve ficar entre 100 e 150 mm no Sul e na Grande Vitória, indicando fortes precipitações nessas áreas.