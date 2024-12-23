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Segurança

Megaoperação prende chefe do tráfico e mais 5 na Grande Vitória

Entre os presos também estão homem que fazia delivery de drogas e outro que transportava armas, entorpecentes, dinheiro e membros de facção
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 dez 2024 às 15:10

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 15:10

Seis homens com idades entre 20 e 31 anos foram presos em uma megaoperação das forças de segurança do Espírito Santo, divulgada nesta segunda-feira (23). Entre os alvos da ação, que tinha como objetivo combater a facção Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro Cruzamento, em Vitória, está o chefe do tráfico de drogas na região. O nome dele não foi divulgado.
Também foram presos durante a Operação Krampus, nos municípios de Vitória, Cariacica e Serra, um homem que fazia delivery de drogas e outro que transportava armas, entorpecentes, dinheiro e soldados do tráfico pela Grande Vitória. O nome da ação é uma referência ao monstro natalino que pune crianças desobedientes. 
A função dos demais não foi esclarecida, entretanto, todos estavam ligados à liderança do tráfico, segundo o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) da Polícia Civil, delegado Alan Moreno de Andrade.
“Na nossa operação, evitamos fazer a prisão dos ‘vaporzinhos’, porque incha demais o inquérito e, se o inquérito ficar muito grande, fica impossível de fechar. Então, focamos em prisões qualificadas”, destacou o delegado.
Foram cumpridos ainda 25 mandados de busca e apreensão durante a ação, realizada no dia 19. A operação contou com representantes da Polícia Civil, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), da Polícia Militar (PMES) e da Polícia Penal (PPES). Além disso, foram apreendidos cerca de 2 quilos de cocaína e 1 quilo de maconha.
O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, classificou a operação como “importantíssima”. “Nós trabalhamos muito a liderança do crime, porque é através da liderança que se desce todo o comando. Então, tirando essas lideranças, intervimos nesse processo da venda de drogas, nos furtos que estão acontecendo em grande proporção e também nos homícidios”, avaliou. 

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