Megaoperação prende chefe do tráfico e mais 5 na Grande Vitória

Seis homens com idades entre 20 e 31 anos foram presos em uma megaoperação das forças de segurança do Espírito Santo, divulgada nesta segunda-feira (23). Entre os alvos da ação, que tinha como objetivo combater a facção Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro Cruzamento, em Vitória, está o chefe do tráfico de drogas na região. O nome dele não foi divulgado.

Também foram presos durante a Operação Krampus, nos municípios de Vitória, Cariacica e Serra, um homem que fazia delivery de drogas e outro que transportava armas, entorpecentes, dinheiro e soldados do tráfico pela Grande Vitória. O nome da ação é uma referência ao monstro natalino que pune crianças desobedientes.

A função dos demais não foi esclarecida, entretanto, todos estavam ligados à liderança do tráfico, segundo o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) da Polícia Civil, delegado Alan Moreno de Andrade.

“Na nossa operação, evitamos fazer a prisão dos ‘vaporzinhos’, porque incha demais o inquérito e, se o inquérito ficar muito grande, fica impossível de fechar. Então, focamos em prisões qualificadas”, destacou o delegado.

Foram cumpridos ainda 25 mandados de busca e apreensão durante a ação, realizada no dia 19. A operação contou com representantes da Polícia Civil, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), da Polícia Militar (PMES) e da Polícia Penal (PPES). Além disso, foram apreendidos cerca de 2 quilos de cocaína e 1 quilo de maconha.