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Chuva provoca alagamentos e invade casas em Cariacica

Na tarde desta segunda-feira (23), uma forte chuva atinge a Grande Vitória, causando alagamentos em vários pontos

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2024 às 17:27
Com as fortes chuvas que atingem a Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (23), o município de Cariacica registrou pontos de alagamentos em vários bairros, como Jardim América, Cruzeiro do Sul, Porto de Cariacica e Flexal II. 
Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta (veja acima) mostram, ainda, que mesmo com muita água, os motoristas se arriscaram pelas ruas cheias de água. 
Em Flexal II, próximo à Unidade de Saúde Padre Gabriel Maire, a rua ficou alagada e a água já entrava no quintal de alguns moradores. Além disso, vários pontos da Rodovia do Contorno, na altura de Cariacica, tiveram pontos de acúmulo de água.
Na Rodovia Governador José Sette, que passa por diversos bairros do município, também houve diversas áreas com alagamento, e os motoristas encontraram dificuldades para circular pela cidade.
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Defesa Social, disse que até as 16h a Defesa Civil ainda não havia recebido nenhum acionamento. Nesta tarde, o município registrou 32,8 milímetros de chuvas.
Informou ainda que foi possível observar, por meio da Central de Videomonitoramento, alguns pontos superficiais de alagamentos ao longo da Avenida Mário Gurgel e nos bairros de Campo Grande, Santa Cecília e Jardim América.
A Defesa Civil orientou para que em, caso de emergência, os moradores acionem o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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