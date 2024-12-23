Chuva provoca alagamentos e invade casas em Cariacica

Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta (veja acima) mostram, ainda, que mesmo com muita água, os motoristas se arriscaram pelas ruas cheias de água.

Em Flexal II, próximo à Unidade de Saúde Padre Gabriel Maire, a rua ficou alagada e a água já entrava no quintal de alguns moradores. Além disso, vários pontos da Rodovia do Contorno, na altura de Cariacica, tiveram pontos de acúmulo de água.

Na Rodovia Governador José Sette, que passa por diversos bairros do município, também houve diversas áreas com alagamento, e os motoristas encontraram dificuldades para circular pela cidade.

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Defesa Social, disse que até as 16h a Defesa Civil ainda não havia recebido nenhum acionamento. Nesta tarde, o município registrou 32,8 milímetros de chuvas.

Informou ainda que foi possível observar, por meio da Central de Videomonitoramento, alguns pontos superficiais de alagamentos ao longo da Avenida Mário Gurgel e nos bairros de Campo Grande, Santa Cecília e Jardim América.