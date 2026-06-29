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Congestionamento

Trânsito intenso na Grande Vitória antes de Brasil x Japão

Publicado em

29 jun 2026 às 13:00
Trânsito intenso em Vitória
Waze

Em dia de mais um jogo do Brasil na Copa do Mundo, o trânsito voltou a ficar intenso na Grande Vitória no início da tarde desta segunda-feira (29). A Seleção Brasileira enfrenta o Japão às 14h.


O trânsito começou a ficar mais lento por volta das 12h, horário em que o governo do Estado e prefeituras liberaram os servidores mais cedo por causa da partida.

.

As principais vias de Vitória apresentam lentidão, inclusive os acessos à Terceira Ponte para quem segue no sentido Vila Velha.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Linhares

Van capota e deixa oito feridos na BR 101 em Linhares

Publicado em 29/06/2026 às 09:46
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29).
Van ficou capotada às margens da BR 101, no bairro Canivere, em Linhares Crédito: Divulgação | PRF

Oito pessoas ficaram feridas após uma van capotar no km 138 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 6h15 desta segunda-feira (29), na altura do bairro Canivete. 


Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, o motorista teria perdido o controle após problemas na barra de direção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor do veículo não sofreu ferimentos e ficou no local aguardando a chegada das equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros chegou a realizar o desencarceramento de duas vítimas. 


De acordo com a Ecovias Capixaba, empresa responsável por administrar o trecho, oito pessoas foram encaminhas ao hospital. O trânsito no local foi afetado e chegou a fluir em sistema "Pare e Siga", mas foi totalmente liberado em às 8h16.

Atualização

29/06/2026

A versão inicial do texto informava que o acidente deixou sete pessoas feridas, conforme informações da Ecovias Capixaba. No entanto, após a publicação, a concessionária modificou o número para oito. Título e texto foram atualizados.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Foragido

Homem procurado por estupro de vulnerável é preso em Piúma

Publicado em 29/06/2026 às 08:59

Um foragido da Justiça, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar no último domingo (28) no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo os militares, o homem de 28 anos possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. 


A prisão aconteceu durante um patrulhamento. O homem foi abordado e levado para a Delegacia Regional de Itapemirim e, em seguida, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Os detalhes do crime cometido não foram informados.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Segurança

Vila Velha vai instalar base igual a que a Guarda de Vitória tem na Enseada do Suá

Publicado em 29/06/2026 às 07:18
Vila Velha terá base igual a que a Guarda de Vitória recebeu na Enseada do Suá
Vila Velha terá base igual a que a Guarda de Vitória recebeu na Enseada do Suá Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Vila Velha vai instalar uma base elevada semelhante a que a Guarda de Vitória tem atualmente na Enseada do Suá, em frente ao Centrocor. Segundo a prefeitura, a cerimônia de apresentação do projeto Pro-Seg será nesta terça-feira (30) no Centro de Operações de Vila Velha (COVV), na Rodovia Darly Santos.


Ao todo, o município vai implantar 4 módulos, que serão instalados em pontos estratégicos do município. Os locais ainda vão ser definidos. Ainda de acordo com a prefeitura, o projeto também contempla a aquisição de seis drones e 10 viaturas semiblindadas para a Guarda.


Na cerimônia também será apresentado o projeto de ampliação do Centro de Operações de Vila Velha (COVV), que funciona como a base operacional da Guarda Municipal. 

Projeção de como deve ficar a nova base da Guarda Municipal na Enseada do Suá, em Vitória
Base da Guarda Municipal de Vitória na Enseada do Suá Prefeitura de Vitória
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Tráfico de drogas

Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus

Publicado em 28/06/2026 às 19:57
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus Divulgação- Polícia Militar

Um jovem de 18 anos foi preso na noite de sábado (27), no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Na ação, foram apreendidos R$ 33.152 em dinheiro, uma pistola calibre 9 mm, carregadores, munições e uma grande quantidade de drogas. A ocorrência teve início após denúncias de que um homem conhecido pelo apelido de "Chupetinha" estaria utilizando uma residência como ponto de tráfico de drogas.


De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao imóvel, os policiais sentiram forte odor de maconha e, pela porta entreaberta, visualizaram um homem apoiado em muletas portando uma arma de fogo. Diante do flagrante, entrarem na residência e encontraram, ao lado do jovem, uma caixa de sapatos onde estava uma pistola calibre 9 mm municiada com 12 cartuchos. 


Durante a abordagem, o suspeito teria afirmado, espontaneamente: "Perdi, perdi, a casa caiu". Segundo a PM, o rapaz também confessou que a arma era de sua propriedade e que comercializava os entorpecentes na residência devido à mobilidade reduzida após sofrer um acidente de motocicleta. Em seguida, indicou onde estavam escondidos os demais materiais.


Na casa foram apreendidos um tablete, uma porção e 113 buchas de maconha, totalizando mais de um quilo da droga, além de 107 pinos de cocaína, quatro carregadores de pistola calibre 9 mm, uma balança de precisão, materiais para embalo, três celulares e R$ 33.152 em notas fracionadas.


Ele foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-262, em Conceição do Castelo

Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR 262

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Que dó!

Filhote de baleia-jubarte de 9 metros é encontrado morto em praia da Serra

Publicado em 28/06/2026 às 18:40
Um filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em praia na Serra
Um filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em praia na Serra Ipram/divulgação

Um filhote de baleia-jubarte foi encontrado morto em uma praia de Jacaraípe, na Serra, neste domingo (28). Segundo o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), o animal era um macho de cerca de nove metros de comprimento e estava em avançado estado de decomposição.


O Instituto Orca esteve no local para realizar o exame necroscópico. O Ipram informou que a causa da morte não foi identificada até o momento. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Conceição do Castelo

Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR 262

Publicado em 28/06/2026 às 18:19
Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-262, em Conceição do Castelo
Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-262, em Conceição do Castelo Reprodução - Redes Sociais

Atualização: Uma das vítimas do acidente, um bebê de 11 meses, não resistiu aos ferimentos e morreu. Clique aqui para saber mais.

Um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Brejetuba e um carro de passeio deixou cinco pessoas feridas na tarde deste domingo (28), na BR 262, na altura do km 117, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. A ambulância seguia o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, transportando uma paciente. De acordo com as informações iniciais, não houve registro de mortes.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na ambulância estavam o motorista, uma enfermeira e uma paciente. O condutor não se feriu, enquanto a profissional de saúde e a paciente sofreram lesões. No outro veículo, viajavam dois adultos e uma criança, que também ficaram feridos.

Segundo a Secretaria de Saúde de Brejetuba, apesar dos ferimentos, todos os ocupantes da ambulância estão bem. A paciente seria submetida a uma avaliação médica. 


Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às cinco vítimas, que foram encaminhadas para o hospital de Venda Nova do Imigrante. As causas do acidente ainda não foram informadas.

Correção

29/06/2026

A Prefeitura de Brejetuba esclareceu que a ambulância leva uma paciente para atendimento em Venda Nova do Imigrante, não em Vitória, como havia informado anteriormente. O texto foi corrigido e atualizado. 

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Carro suspeito de envolvimento em acidente que terminou com morte de motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim

Carro envolvido em acidente que matou motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Acidente fatal

Carro envolvido em acidente que matou motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim

Publicado em 28/06/2026 às 17:19
Carro suspeito de envolvimento em acidente que terminou com morte de motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim
Carro suspeito de envolvimento em acidente é encontrado abandonado Divulgação - Polícia Militar

O carro suspeito de estar envolvido no acidente que terminou com a morte de um motociclista na madrugada de sábado (27), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi localizado abandonado na localidade de Rio Muqui Pedra, em Itapemirim, também no Sul do Estado. Os ocupantes do veículo não foram localizados.


De acordo com a Polícia Militar, a análise das imagens do Cerco Inteligente mostrou que, antes do acidente, o veículo estava com o retrovisor esquerdo e as duas calotas desse lado intactos. Já nas imagens registradas por volta das 8 horas deste sábado (27), quando o carro passava pela região da Safra, em direção ao local onde foi encontrato, em Itapemirim, ele já estava sem o retrovisor esquerdo e as duas calotas do mesmo lado.


O acidente aconteceu no bairro Marbrasa, durante uma perseguição policial. “Pela dinâmica que foi esclarecida até o momento, o veículo trafegava em altíssima velocidade pela contramão e teria colidido primeiro com a motocicleta, provocando a quebra do retrovisor e a perda das calotas. Mesmo após a colisão, o motorista continuou a fuga. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, foi lançado para o centro da pista e acabou colidindo com a viatura da Força Tática, causando esse infeliz acidente e essa triste situação”, explicou o tenente-coronel Nério Filho.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e que, no momento, não há mais detalhes que possam ser divulgados.  

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O Corpo foi encami8nhado para para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares

Homem morre após invadir casa e ser imobilizado com 'mata-leão' em Linhares

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Homem morre após invadir casa e ser imobilizado com 'mata-leão' em Linhares

Publicado em 28/06/2026 às 16:04

Um homem identificado como Ângelo Ramon da Silva morreu na noite deste sábado (27) após invadir uma residência no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, ele foi imobilizado por um jovem de 19 anos com um golpe conhecido como "mata-leão". Equipes do Samu tentaram reanimar o homem por cerca de uma hora, mas o óbito foi confirmado no local.


De acordo com a Polícia Militar, o jovem contou que a vítima entrou na casa agressiva e aparentemente alterada, colocando em risco os moradores, entre eles os avós dele. Para conter a invasão, o rapaz afirmou que utilizou a técnica de estrangulamento e soltou o homem assim que ele parou de reagir. Vizinhos perceberam que a vítima ainda respirava e acionaram o Samu. Durante a perícia, foram encontrados vestígios de um pó branco semelhante à cocaína nas narinas e na camisa do homem.


A Polícia Civil informou que o jovem que imobilizou a vítima foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, prestou depoimento e foi liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para lavrar prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica para necropsia, antes de ser liberado para os familiares.

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Viaturas da Polícia Militar, PM

Após perseguição, homem é encontrado em forro de casa e preso em São Mateus

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Após perseguição, homem é encontrado em forro de casa e preso em São Mateus

Publicado em 28/06/2026 às 15:32

Um homem de 23 anos foi preso na noite deste sábado (27) após tentar escapar da polícia e se esconder no forro de uma residência, no bairro Nova Era, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele estava com uma pistola calibre .40, de uso restrito, e tentou se desfazer dela durante a fuga. 


De acorco com a Polícia Militar, durante patrulhamento na região, os policiais perceberam que dois suspeitos fugiram ao notar a aproximação das viaturas. Durante a fuga, um deles foi visto retirando uma pistola da cintura antes de entrar em uma casa na tentativa de despistar os militares. Com autorização da moradora, as equipes realizaram buscas no imóvel e localizaram o suspeito escondido na laje, acima do forro da residência.


A arma descartada durante a perseguição foi encontrada sobre o telhado de um imóvel vizinho. Tratava-se de uma pistola calibre .40 carregada com 14 munições. O suspeito sofreu um ferimento no pé durante a fuga, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, juntamente com a arma apreendida. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259

Dnit conclui obra na Ponte Fontenelle e tráfego é totalmente liberado na BR 259

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Noroeste do ES

Dnit conclui obra na Ponte Fontenelle e tráfego é totalmente liberado na BR 259

Publicado em 28/06/2026 às 15:14
DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259
DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259 Divulgação - Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu as obras de recuperação emergencial da Ponte Fontenelle, localizada no km 82 da BR 259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Com a conclusão dos serviços, a travessia foi totalmente liberada, encerrando o período de restrições no tráfego. O investimento do governo federal foi de aproximadamente R$ 100 milhões.


Considerada uma das principais ligações entre o Noroeste capixaba, o leste de Minas Gerais e os complexos portuários do Espírito Santo, a Ponte Fontenelle é estratégica para o transporte de passageiros e para o escoamento da produção agrícola, mineral e industrial da região.


Durante a intervenção, foram executados diversos serviços, como recuperação estrutural, reforço das lajes, reconstrução de trechos do tabuleiro, tratamento de fissuras, recuperação interna da estrutura, intervenções subaquáticas e substituição de componentes essenciais para ampliar a vida útil da ponte.

Segundo o Dnit, com a conclusão dos trabalhos, a Ponte Fontenelle volta a oferecer condições adequadas de operação, reforçando a segurança viária e a eficiência do corredor logístico da BR 259.

As obras de recuperação da Ponte Fontenelle começaram em 2025 e, durante a execução, o tráfego funcionou em sistema de "pare e siga", com uma das pistas interditada. A intervenção também impôs restrições à circulação de veículos pesados, limitados a 33 toneladas e obrigando caminhoneiros a utilizar rotas alternativas. Em abril deste ano, motoristas relataram longas filas e cobraram agilidade na conclusão dos trabalhos, que haviam ultrapassado o prazo inicialmente previsto pelo DNIT. No fim de maio, o órgão suspendeu as restrições de peso e dimensões, mas o trânsito permaneceu parcialmente interditado até a conclusão definitiva da obra.

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