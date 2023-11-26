Motociclista morre após bater em outra moto em Itaguaçu

Um motociclista de 18 anos morreu após bater em outra moto no bairro Otto Luiz Hoffman, em Itaguaçu, na região Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (25). O piloto da outra moto ficou ferido e foi socorrido para um hospital em Colatina.
As causas do acidente não foram informadas. Segundo a Polícia Militar, o motociclista de 18 anos teve a morte constatada pelo Samu no local do acidente. O outro condutor, de 38 anos, foi socorrido para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. A moto do jovem que faleceu estava com o licenciamento atrasado e foi guinchada, de acordo com a informação da PM.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.