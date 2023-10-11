Motociclista é baleado por passageiro em corrida por aplicativo em Vitória

Um motociclista de aplicativo de 29 anos – que não teve o nome divulgado – foi baleado nas costas na noite desta terça-feira (10), no bairro Joana D'arc, em Vitória. Testemunhas contaram ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que o passageiro anunciou um assalto ao final da corrida e efetuou o disparo. O suspeito, segundo afirmaram, conseguiu fugir com o veículo.
O homem foi socorrido para o Hospital São Lucas, também no município, mas não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto