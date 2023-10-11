Motociclista é baleado por passageiro em corrida por aplicativo em Vitória

O homem foi socorrido para o Hospital São Lucas, também no município, mas não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto