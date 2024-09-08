Homem morre em acidente após carreta cair em açude em Mimoso do Sul

O motorista de uma carreta morreu após sair da rodovia ES 297 e cair em açude no distrito de Ponte do Itabapoana, Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8).

Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas constatou a morte do motorista, de 29 anos. O nome dele não foi divulgado. A perícia da Polícia Científica removeu o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.