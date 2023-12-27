Homem é detido após assaltar mulher na Enseada do Suá

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Um incêndio de grande proporção atinge um morro na região de Argolas, em Vila Velha, desde a tarde desta sexta-feira (17).
Testemunhas relataram labaredas altas e muita fumaça vista à distância.
Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Até a conclusão desta reportagem, o órgão não havia respondido. O texto será atualizado posteriormente.
Um homem suspeito de furtar o celular de uma mulher que caminhava pela Praia do Canto, em Vitória, foi detido na manhã desta sexta-feira (17). Um leitor de A Gazeta flagrou o momento em que moradores da região contiveram o suspeito logo após a ação. (Veja vídeo acima)
Uma equipe da Guarda Municipal foi ao local e informou que o homem utilizou uma bicicleta para cometer o crime. O celular da vítima foi recuperado e devolvido. Já o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que, até o momento, não havia informações sobre os procedimentos adotados em relação ao suspeito.
Quase 270 quilos de drogas foram incinerados na manhã desta sexta-feira (17), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o material destruído inclui entorpecentes como maconha, cocaína e crack.
A corporação informou que as drogas foram apreendidas nos últimos meses durante ações realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Penal e pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) – Regional Norte.
Dois homens, de 62 e 32 anos, foram presos por caça ilegal na Reserva Biológica de Sooretama, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Na ação conduzida pela Polícia Militar Ambiental e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foram apreendidas duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto, que os suspeitos confessaram ter abatido.
A reserva é uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ela fica localizada nos municípios de Sooretama, Linhares, Jaguaré e Vila Valério.
Segundo a PM Ambiental, uma denúncia revelou que os homens estacionaram um veículo em uma área de plantio de eucalipto, em Linhares, e entraram na unidade de conservação para caçar. Ao serem abordados pelos militares, os suspeitos admitiram que estavam caçando na reserva e que mataram o tatu.
De acordo com a Polícia Civil, os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por caçar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional.
Um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus do Sistema Transcol deixou um ciclista ferido na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Central, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o ciclista precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no município, devido aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas uma imagem registrada no local mostra o para-brisa do ônibus estilhaçado.
A Guarda Civil Municipal permaneceu no local até a normalização do trânsito.
Um incêndio em vegetação mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros Militar na região do Parque da Fonte Grande, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (17).
Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, a extensão da área atingida ou se há risco para moradores e imóveis próximos. Por volta das 15h a ocorrência seguia em andamento. Quando houver novos detalhes, o texto será atualizado.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que o sistema de Pare e Siga implantado para a execução dos serviços de recapeamento na BR 262, entre os km 22 e 40, em Domingos Martins, será temporariamente suspenso durante os fins de semana, a partir desta sexta-feira (17).
As intervenções serão interrompidas às sextas-feiras, a partir das 12h, com liberação total das pistas, sendo retomadas nas manhãs de segunda-feira. A medida busca melhorar a fluidez do tráfego durante a alta temporada de inverno, facilitando o deslocamento de moradores e turistas em direção à Região Serrana.
O DNIT ressalta que a suspensão é válida exclusivamente para o trecho em recapeamento entre os km 22 e 40, permanecendo inalterado o cronograma das demais frentes de obras na BR 262, incluindo o trecho da cratera em Venda Nova do Imigrante.
A autarquia orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada, manterem velocidade compatível com as condições da via e redobrarem a atenção ao trafegar pelos segmentos em obras, contribuindo para a segurança de todos os usuários e das equipes que atuam na rodovia.
Um homem de 45 anos foi preso suspeito de provocar incêndios em uma área de vegetação no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (16), durante o combate a um incêndio realizado pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com a corporação, enquanto as equipes atuavam no combate às chamas, testemunhas apontaram o homem como responsável por atear fogo na vegetação. Conforme os relatos, o suspeito já havia incendiado o mesmo local mais cedo e, no momento da ocorrência, estaria provocando um novo foco de incêndio nas proximidades.
Ao irem até o ponto indicado, os bombeiros encontraram o homem observando um foco de incêndio que, segundo a corporação, havia acabado de ser iniciado. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Colatina.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o homem foi autuado em flagrante por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
O Canal de Camburi, em Vitória, iterá sua primeira etapa de requalificação inaugurada neste sábado (18), às 16h30.
A orla entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, neste primeiro momento, vai contar com deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo.
As obras da Prefeitura de Vitória integram o Programa Vitória de Frente Mar e compõem as intervenções de requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. A expectativa é que, até o final das duas etapas, o trecho conte com 3,3 km de passeio público e lazer para pedestres e ciclistas.
Serviço
Inauguração Canal de Camburi
Data: 18/07 (sábado)
Horário: 16h30
Local: Canal de Camburi - final da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto.
Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (17) após ser flagrado empurrando uma motocicleta furtada de um cabo da Polícia Militar, no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas se desequilibrou, caiu e acabou capturado.
Segundo a Policia Militar, o cabo havia estacionado a Honda CG Titan em frente à própria residência. Pouco depois, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Ao analisar imagens de uma câmera de segurança de um imóvel vizinho, ele conseguiu identificar as características do suspeito e repassou as informações às equipes de patrulhamento.
Durante as buscas, os policiais localizaram o homem empurrando a motocicleta em direção a um beco. Ao notar a presença da equipe, ele tentou escapar correndo, mas caiu durante a fuga e foi detido. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por furto qualificado e resistência.