Homem assalta padaria, rouba o caixa e leva até cigarros no ES

Funcionárias e clientes de uma padaria em Rio Marinho, Vila Velha, passaram por um susto na manhã desta quarta-feira (30). A balconista foi rendida por um suspeito, armado com uma faca, que levou o dinheiro do caixa e ainda saiu com uma sacola cheia de maços de cigarros.

O assalto foi gravado por uma câmera de videomonitoramento. As imagens mostram o homem chegando, encapuzado, e colocando uma faca em cima do balcão. A atendente passa as notas para ele. Em um dado momento, o suspeito enfia a mão no caixa e pega mais dinheiro. Antes de fugir, ele leva cerca de nove maços de cigarro em uma sacola.