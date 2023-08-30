Homem assalta padaria, rouba o caixa e leva até cigarros no ES

Funcionárias e clientes de uma padaria em Rio Marinho, Vila Velha, passaram por um susto na manhã desta quarta-feira (30). A balconista foi rendida por um suspeito, armado com uma faca, que levou o dinheiro do caixa e ainda saiu com uma sacola cheia de maços de cigarros.
O assalto foi gravado por uma câmera de videomonitoramento. As imagens mostram o homem chegando, encapuzado, e colocando uma faca em cima do balcão. A atendente passa as notas para ele. Em um dado momento, o suspeito enfia a mão no caixa e pega mais dinheiro. Antes de fugir, ele leva cerca de nove maços de cigarro em uma sacola.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, testemunhas revelaram que o homem chegou de bicicleta. Na padaria estavam três funcionárias e alguns clientes. A dona revelou que é dona do ponto há dois anos e que esse foi o primeiro assalto. A vítima registrou boletim de ocorrência e o caso será investigado. O suspeito não foi localizado.