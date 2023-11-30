Frente fria associada a ciclone provoca chuva com risco de raios no ES

Uma frente fria que se formou na costa da Região Sudeste do Brasil, associada a um ciclone extratropical, deve avançar em direção ao Espírito Santo a partir desta quinta-feira (30). A previsão é de chuva para a maioria das regiões, com exceção do norte capixaba.
Por causa dessa frente fria, do calor e da disponibilidade de umidade existente sobre o Sudeste, nuvens carregadas crescem durante o dia e provocam pancadas de chuva com raios à tarde e à noite nesta quinta-feira no Espírito Santo, em Minas Gerais e São Paulo. As capitais Vitória, Belo Horizonte e São Paulo terão um dia com sol e calor, mas com pancadas de chuva a partir da tarde.