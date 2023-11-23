A chuva e os rios que abastecem a Grande Vitória: uma boa e uma má notícia

Rio Santa Maria, em Santa Leopoldina, em imagem de arquivo Crédito: Ricardo Medeiros - 3/9/2021

Apesar de um breve período de chuva, os efeitos do forte calor e da estiagem mantêm o alerta sobre a vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória, que são o Jucu e o Santa Maria da Vitória.

Como destacado pela coluna , na última semana, ambos os mananciais, em menos de um mês, tiveram quedas expressivas de suas quantidades de litros por segundo e se aproximam do valor considerado crítico pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).

De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira (22) pela Agerh, a vazão atual do Rio Jucu é de 8.340 litros/segundo - na semana passada, era 8.060 litros/segundo -, sendo que a considerada crítica é de 6.260,04 litros/segundo. No início do mês, estava próxima de 25 mil litros/segundo.

O Santa Maria da Vitória, por sua vez, tem quantidade de vazão ainda menor em comparação com a da semana passada, que era de 4.300,78 litros/segundo. Agora, passou para 4.005,01 litros/segundo. A vazão crítica, segundo o governo, é de 2.895,30 litros/segundo. No início do mês, essa vazão era superior a 15 mil litros/segundo.