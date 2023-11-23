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Leonel Ximenes

A chuva e os rios que abastecem a Grande Vitória: uma boa e uma má notícia

Um dos mananciais ficou com vazão mais baixa nos últimos dias, apesar da chuva que caiu no começo da semana

Públicado em 

23 nov 2023 às 12:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rio Santa Maria que está com leito bem seco, em Santa Leopoldina
Rio Santa Maria, em Santa Leopoldina, em imagem de arquivo Crédito: Ricardo Medeiros - 3/9/2021
Apesar de um breve período de chuva, os efeitos do forte calor e da estiagem mantêm o alerta sobre a vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória, que são o Jucu e o Santa Maria da Vitória.
Como destacado pela coluna, na última semana, ambos os mananciais, em menos de um mês, tiveram quedas expressivas de suas quantidades de litros por segundo e se aproximam do valor considerado crítico pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).
De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira (22) pela Agerh, a vazão atual do Rio Jucu é de 8.340 litros/segundo - na semana passada, era 8.060 litros/segundo -, sendo que a considerada crítica é de 6.260,04 litros/segundo. No início do mês, estava próxima de 25 mil litros/segundo.
O Santa Maria da Vitória, por sua vez, tem quantidade de vazão ainda menor em comparação com a da semana passada, que era de 4.300,78 litros/segundo. Agora, passou para 4.005,01 litros/segundo. A vazão crítica, segundo o governo, é de 2.895,30 litros/segundo. No início do mês, essa vazão era superior a 15 mil litros/segundo.
Por conta desta situação, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) declarou Estado de Atenção sobre a situação hídrica no Espírito Santo. A Resolução 002/2023, com a declaração de atenção com as recomendações sobre o uso racional da água, foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (22).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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