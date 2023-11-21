Gigante chinesa Xiaomi abre seu 1° ponto de venda oficial no ES

O quiosque da Xiaomi no Shopping Vitória Crédito: Divulgaão

Discretamente, bem ao estilo mineiro, a chinesa Xiaomi abriu seu primeiro ponto de venda oficial no Espírito Santo, na semana passada, no Shopping Vitória . A unidade, que funciona em um quiosque nos corredores do centro comercial, vende celulares, acessórios e outros eletrônicos de uso doméstico que já são tradicionais da empresa.

A Xiaomi já está presente em mais de 20 pontos de vendas oficiais localizados em shoppings de São Paulo , Santo André, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Salvador, Fortaleza, Recife, Maceió, Manaus, Curitiba e Porto Alegre. Além disso, são 8 mil pontos de vendas dentro de varejistas espalhados pelo país.

GIGANTE CHINESA COM PRESENÇA GLOBAL

A Xiaomi é uma empresa chinesa, com sede em Pequim, fundada em 2010 por Lei Jun. A companhia desenvolve hardwares, softwares e serviços de internet. Com seus produtos presentes em mais de 80 países e regiões, a marca se destaca na fabricação de smartphones e tem grande presença, principalmente, no mercado asiático.

O céu é o limite para a Xiaomi. Na sua lista de produtos também constam roteadores, smart TVs, set-top-boxes, aparelhos vestíveis e dispositivos inteligentes, entre outros produtos eletrônicos e acessórios.

Segundo dados da empresa, a interface MIUI, que funciona sobre a plataforma Android, foi adotada por mais de 270 milhões de usuários, em todo o mundo. Além disso, a marca tem o registro de mais de 40 milhões de smartphones vendidos.