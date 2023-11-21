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Leonel Ximenes

Gigante chinesa Xiaomi abre seu 1° ponto de venda oficial no ES

Empresa de tecnologia fundada em 2010 está presente em mais de 80 países e regiões

Públicado em 

21 nov 2023 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O quiosque da Xiaomi no Shopping Vitória
O quiosque da Xiaomi no Shopping Vitória Crédito: Divulgaão
Discretamente, bem ao estilo mineiro, a chinesa Xiaomi abriu seu primeiro ponto de venda oficial no Espírito Santo, na semana passada, no Shopping Vitória. A unidade, que funciona em um quiosque nos corredores do centro comercial, vende celulares, acessórios e outros eletrônicos de uso doméstico que já são tradicionais da empresa.
A Xiaomi já está presente em mais de 20 pontos de vendas oficiais localizados em shoppings de São Paulo, Santo André, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Salvador, Fortaleza, Recife, Maceió, Manaus, Curitiba e Porto Alegre. Além disso, são 8 mil pontos de vendas dentro de varejistas espalhados pelo país.

GIGANTE CHINESA COM PRESENÇA GLOBAL

A Xiaomi é uma empresa chinesa, com sede em Pequim, fundada em 2010 por Lei Jun. A companhia desenvolve hardwares, softwares e serviços de internet. Com seus produtos presentes em mais de 80 países e regiões, a marca se destaca na fabricação de smartphones e tem grande presença, principalmente, no mercado asiático.
O céu é o limite para a Xiaomi. Na sua lista de produtos também constam roteadores, smart TVs, set-top-boxes, aparelhos vestíveis e dispositivos inteligentes, entre outros produtos eletrônicos e acessórios.
Segundo dados da empresa, a interface MIUI, que funciona sobre a plataforma Android, foi adotada por mais de 270 milhões de usuários, em todo o mundo. Além disso, a marca tem o registro de mais de 40 milhões de smartphones vendidos.
A Xiaomi tem cerca de 17 mil funcionários em tempo integral. A maioria está baseada em Pequim, na capital chinesa, enquanto os outros estão divididos entre a Índia, Taiwan, Indonésia e Hong Kong.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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