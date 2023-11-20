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Leonel Ximenes

Grande rede de farmácias de MG chega a Vila Velha e Serra

Empresa, que está há 89 anos no mercado, tem mais de 200 unidades no país

Públicado em 

20 nov 2023 às 13:06
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A Indiana vai abrir em Vila Velha sua 12ª filial no ES
A Indiana vai abrir em Vila Velha sua 12ª filial no ES Crédito: Divulgação
Uma das maiores redes de farmácias de Minas Gerais, com mais de 200 unidades em três Estados, a Indiana chegou para valer no Espírito Santo. Além das 10 filiais que estão operando no interior, a rede acaba de inaugurar mais uma unidade em Laranjeiras, na Serra, e nesta quinta-feira (23) chega a Vila Velha, com uma loja na Rua Henrique Moscoso, na Praia da Costa.
No interior do ES, a rede Indiana, fundada há 89 anos em Teófilo Otoni (MG), concentra suas atividades no Norte e Noroeste do Estado com lojas em Linhares (3), Colatina (2), São Mateus (2), Barra de São Francisco, Montanha e Pedro Canário (1 em cada).
No total, a Indiana tem mais de 200 filiais. Além do Espírito Santo, tem forte presença no interior dos Estados de Minas Gerais (41 municípios) e Bahia (12 municípios).
A rede de farmácias Indiana foi fundada em 1934, em Teófilo Otoni (MG)
A rede de farmácias Indiana foi fundada em 1934, em Teófilo Otoni (MG) Crédito: Facebook
Além de medicamentos, a Indiana comercializa cosméticos, produtos de higiene pessoal e limpeza, alimentos, papelaria e smartphones. A empresa vende também pelo e-commerce.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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