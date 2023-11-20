Grande rede de farmácias de MG chega a Vila Velha e Serra

Uma das maiores redes de farmácias de Minas Gerais
, com mais de 200 unidades em três Estados, a Indiana chegou para valer no Espírito Santo. Além das 10 filiais que estão operando no interior, a rede acaba de inaugurar mais uma unidade em Laranjeiras, na Serra, e nesta quinta-feira (23) chega a Vila Velha, com uma loja na Rua Henrique Moscoso, na Praia da Costa.
No interior do ES, a rede Indiana, fundada há 89 anos em Teófilo Otoni (MG), concentra suas atividades no Norte e Noroeste do Estado com lojas em Linhares (3), Colatina (2), São Mateus (2), Barra de São Francisco, Montanha e Pedro Canário (1 em cada).
No total, a Indiana tem mais de 200 filiais. Além do Espírito Santo, tem forte presença no interior dos Estados de Minas Gerais (41 municípios) e Bahia (12 municípios).
Além de medicamentos, a Indiana comercializa cosméticos, produtos de higiene pessoal e limpeza, alimentos, papelaria e smartphones. A empresa vende também pelo e-commerce.