Quer abrir uma loja em local movimentado no ES? Governo oferece 10

Em Itacibá, a licitação de seis lojas será realizada neste mês. Em Carapina e Laranjeiras, a licitação será feita em dezembro e serão quatro lojas, sendo duas em cada terminal.
A licitação será realizada na modalidade pregão eletrônico. Os vencedores terão permissão de 60 meses para exploração comercial. O pregão para as lojas de Itacibá está marcado para o dia 27 de novembro, com abertura e sessão de disputa a partir das 9h, horário limite para a apresentação de propostas.
Já o pregão para as lojas dos terminais da Serra
está marcado para 13 de dezembro, com abertura e sessão de disputa a partir das 14h.
Os interessados podem obter o edital e os anexos nos sites www.ceturb.es.gov.br
e/ou www.licitacoes-e.com.br. Para participar do pregão eletrônico é necessário ir a uma agência do Banco do Brasil para fazer o cadastro e obter a chave de acesso ao aplicativo Licitações-e.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3232-4532 com Verônica Dalrio Gomes ([email protected]
), pregoeira das lojas de Itacibá, ou no (27) 3232-4562, com Neila Joelma Scalser Coimbra ([email protected]
), pregoeira das lojas de Laranjeiras e Carapina.