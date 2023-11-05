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Leonel Ximenes

Quer abrir uma loja em local movimentado no ES? Governo oferece 10

Localizados na Serra e em Cariacica, pontos comerciais serão licitados em novembro e dezembro

Públicado em 

05 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lojas estão localizados nos terminais do Transcol
Lojas estão localizadas nos terminais do Transcol Crédito: Governo do ES
Dez lojas localizadas em três terminais rodoviários do Transcol vão ser licitadas pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do ES (Ceturb-ES). Os pontos comerciais estão disponíveis nos terminais Itacibá, em Cariacica, e Carapina e Laranjeiras, na Serra.
Em Itacibá, a licitação de seis lojas será realizada neste mês. Em Carapina e Laranjeiras, a licitação será feita em dezembro e serão quatro lojas, sendo duas em cada terminal.

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A licitação será realizada na modalidade pregão eletrônico. Os vencedores terão permissão de 60 meses para exploração comercial. O pregão para as lojas de Itacibá está marcado para o dia 27 de novembro, com abertura e sessão de disputa a partir das 9h, horário limite para a apresentação de propostas.
Já o pregão para as lojas dos terminais da Serra está marcado para 13 de dezembro, com abertura e sessão de disputa a partir das 14h.
Os interessados podem obter o edital e os anexos nos sites www.ceturb.es.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Para participar do pregão eletrônico é necessário ir a uma agência do Banco do Brasil para fazer o cadastro e obter a chave de acesso ao aplicativo Licitações-e.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3232-4532 com Verônica Dalrio Gomes ([email protected]), pregoeira das lojas de Itacibá, ou no (27) 3232-4562, com Neila Joelma Scalser Coimbra ([email protected]), pregoeira das lojas de Laranjeiras e Carapina.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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