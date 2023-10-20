Euclério anuncia obra viária de R$ 300 milhões do governo do Estado

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio
, afirmou nesta sexta-feira (20), nas redes sociais, que “o governador Casagrande vai anunciar” a obra do Corredor Metropolitano Sul, uma via rodoviária exclusiva para ônibus entre os terminais do Transcol
de Jardim América (Cariacica) e Ibes (Vila Velha), “ao custo de mais de R$ 300 milhões”.
De acordo com o prefeito, a via terá 13 quilômetros de extensão e envolve também a construção de duas novas alças na Segunda Ponte
. Euclério afirma que diversas ruas no entorno do terminal de Jardim América serão recapeadas.
“Essa obra vai melhorar a infraestrutura, a mobilidade urbana e a qualidade de vida do nosso povo”, resumiu Euclério, aliado de primeira hora de Casagrande.