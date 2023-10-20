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Leonel Ximenes

Euclério anuncia obra viária de R$ 300 milhões do governo do Estado

Corredor ligará terminais do Transcol em Cariacica e Vila Velha

Públicado em 

20 out 2023 às 10:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção do Corredor Metropolitano Sul
Projeção do Corredor Metropolitano Sul Crédito: Reprodução de vídeo
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, afirmou nesta sexta-feira (20), nas redes sociais, que “o governador Casagrande vai anunciar” a obra do Corredor Metropolitano Sul, uma via rodoviária exclusiva para ônibus entre os terminais do Transcol de Jardim América (Cariacica) e Ibes (Vila Velha), “ao custo de mais de R$ 300 milhões”.
De acordo com o prefeito, a via terá 13 quilômetros de extensão e envolve também a construção de duas novas alças na Segunda Ponte. Euclério afirma que diversas ruas no entorno do terminal de Jardim América serão recapeadas.
“Essa obra vai melhorar a infraestrutura, a mobilidade urbana e a qualidade de vida do nosso povo”, resumiu Euclério, aliado de primeira hora de Casagrande.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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