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Leonel Ximenes

Banestes vai leiloar megaterreno em Cariacica: R$ 11,5 milhões

Área de 102 mil metros quadrados é o bem mais valioso entre os 75 imóveis que vão a pregão no dia 27

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

16 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Veículos de leilão podem ser vendidos com lance inicial de pelo menos 40% do valor da tabela Fipe
Os imóveis estão distribuídos em 14 municípios capixabas, além de Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro) e Teixeira de Freitas (Bahia) Crédito: Freepik
Um terreno urbano em Cariacica, de 102 mil metros quadrados, com lance inicial de R$ 11,53 milhões; e uma fazenda no município de Anchieta, com área de 195 mil metros quadrados e lance inicial de R$ 8,9 milhões, são as grandes atrações do leilão que será realizado pelo Banestes no próximo dia 27, às 10h.
No total, vão a pregão 75 imóveis, como propriedades rurais, casas, apartamentos, salas comerciais, sítios e terrenos. Os lances poderão ser feitos e acompanhados pela internet.

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Outro destaque são 36 salas comerciais no condomínio Villaggio Campo Grande, em Cariacica, que terão lances iniciais entre R$ 110 mil e R$ 123 mil, cada uma.
O imóvel residencial mais em conta fica em Conceição da Barra, com 158 metros quadrados, e lance inicial de R$ 134 mil.
Os imóveis estão distribuídos em 14 municípios capixabas, além das cidades de Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro) e Teixeira de Freitas (Bahia). No Espírito Santo, 47 imóveis ficam na Região Metropolitana da Grande Vitória. Os demais estão nas cidades de Anchieta, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Iconha, Mimoso do Sul, Piúma e São Gabriel da Palha.

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO

Para participar do leilão eletronicamente, o interessado precisa efetuar o cadastro no site www.portoleiloes.com.br. É necessário aceitar as regras de uso do site e enviar cópia dos documentos solicitados para que o cadastro seja liberado para a oferta de lances. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas. Os lances serão conduzidos pelo leiloeiro oficial Brenno de Figueiredo Porto.
A lista e outras informações sobre o leilão também podem ser consultadas no site do banco: www.banestes.com.br, seção "leilões". A relação completa e respectivas fotos também estão no site do leiloeiro oficial.

OUTRA ÁREA DE CARIACICA VAI A LEILÃO

A Prefeitura de Cariacica realiza no próximo dia 1º de novembro um leilão para alienação de um terreno de 5.425 metros quadrados, em Alto Lage. A área avaliada em R$ 8.744.241,01 terá um lance mínimo de R$ 6.558.180,76, ou seja, 75% do valor da avaliação. Por ser o segundo leilão, o imóvel pode ser arrematado com 25% de desconto conforme previsão legal. O leilão será feito de forma on-line, a partir das 10h, no endereço eletrônico www.vixleiloes.com.br. O edital completo do leilão está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Cariacica e também no site www.vixleiloes.com.br.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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