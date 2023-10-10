Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

PC do ES fatura R$ 1 milhão e anuncia outro leilão com 100 veículos

Bem mais valioso do primeiro certame realizado pela Polícia Civil foi arrematado por mais que o dobro do preço estipulado inicialmente

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

10 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O veículo de lance inicial maior é uma caminhonete Toyota Hilux
Veículo mais disputado do leilão, a Hilux tinha valor inicial de R$ 32,5 mil, mas, após 173 lances, foi arrematada por R$ 73,5 mil Crédito: PCES
Polícia Civil do Espírito Santo arrecadou mais de um R$ 1 milhão no primeiro leilão de viaturas da instituição, realizado no último sábado (6), e já anunciou outro certame, previsto para o início do ano que vem, com mais 100 veículos ofertados.
Os 235 participantes cadastrados do primeiro leilão ofereceram, ao todo, 2.013 lances em um total de 57 veículos que haviam sido disponibilizados - todos foram vendidos. O valor inicial somado das viaturas era de R$ 571 mil, mas o valor total arrecadado chegou a R$ 1.050.900,00.

Veja Também

Carros de luxo quebram. E o BMW da Polícia Civil do ES também

A noite em que a polícia teve que se proteger de criminosos em Vitória

O veículo mais disputado foi uma Toyota Hilux ano 2012/2013, cujo valor inicial era de R$ 32,5 mil. Após 173 lances, a caminhonete foi arrematada por R$ 73,5 mil, que foi o maior valor entre todos os lotes do certame. O carro de menor valor final foi uma GM Astra Sedan ano 2007/2007, arrematado por R$ 10,8 mil.
Segundo o presidente da Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da PCES, delegado Érico Mangaravite, os valores obtidos superaram a expectativa inicial. “Acreditamos que isso ocorreu por conta da transparência de todo o processo. Também focamos na observância da mais absoluta legalidade e na busca pela eficiência.”

Veja Também

Carros de luxo, aviões e iates do jogo do bicho vão a leilão no ES

Os valores e as estrelas do megaleilão de veículos da PC no ES

Leilão no ES vende R$ 3,6 milhões. Menos a Belina de R$ 151,66

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leilão Polícia Civil veículos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama
Carro invadiu imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari
Carro invade imóvel em acidente no bairro Santa Mônica em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados