PC do ES fatura R$ 1 milhão e anuncia outro leilão com 100 veículos

A Polícia Civil do Espírito Santo
arrecadou mais de um R$ 1 milhão no primeiro leilão de viaturas da instituição, realizado no último sábado (6), e já anunciou outro certame, previsto para o início do ano que vem, com mais 100 veículos ofertados.
Os 235 participantes cadastrados do primeiro leilão ofereceram, ao todo, 2.013 lances em um total de 57 veículos que haviam sido disponibilizados - todos foram vendidos. O valor inicial somado das viaturas era de R$ 571 mil, mas o valor total arrecadado chegou a R$ 1.050.900,00.
O veículo mais disputado foi uma Toyota Hilux ano 2012/2013
, cujo valor inicial era de R$ 32,5 mil. Após 173 lances, a caminhonete foi arrematada por R$ 73,5 mil, que foi o maior valor entre todos os lotes do certame. O carro de menor valor final foi uma GM Astra Sedan ano 2007/2007, arrematado por R$ 10,8 mil.
Segundo o presidente da Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da PCES, delegado Érico Mangaravite, os valores obtidos superaram a expectativa inicial. “Acreditamos que isso ocorreu por conta da transparência de todo o processo. Também focamos na observância da mais absoluta legalidade e na busca pela eficiência.”