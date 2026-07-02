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Copa do Mundo

A França não é melhor do que a Espanha, afirma Yamal antes do primeiro jogo eliminatório

Depois de chegar na Copa do Mundo como uma das principais favoritas, a seleção da Espanha passou aos poucos a ser vista com menos expectativas

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 10:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2026 às 10:28
RFEF/Divulgação

Depois de chegar na Copa do Mundo como uma das principais favoritas, a seleção da Espanha passou aos poucos a ser vista com menos expectativas. Nesta quinta-feira (2), em Los Angeles, a Fúria enfrenta a Áustria em sua estreia no mata-mata após oscilações na fase de grupos, apesar do primeiro lugar.


A Espanha tem nesta Copa um decepcionante empate em 0 a 0 com Cabo Verde -para alegria de Vozinha-, uma goleada empolgante contra a Arábia Saudita (4 a 0) e uma vitória burocrática diante do Uruguai (1 a 0). Apesar disso, o astro teen Lamine Yamal não concorda com quem aponta os franceses ou qualquer outra seleção como favorita. "A França, por exemplo, não é melhor que a Espanha. Eles não ganharam da gente [na Eurocopa]", comentou em entrevista ao programa espanhol El Partidazo, da rádio Cope.


O confronto com a Áustria pode ser o primeiro com Yamal jogando os 90 minutos após chegar aos EUA ainda lidando com uma contusão. E não são apenas os espanhóis que acreditam no próprio favoritismo. O técnico Ralf Rangnick, da Áustria, também. "Provavelmente perderíamos 7, 8 ou até 9 partidas em 10 contra a Espanha. Temos que garantir que esta não seja a décima", comentou na véspera do confronto.


A seleção austríaca esteve praticamente fora da Copa na primeira fase, ao sofrer o gol já nos acréscimos contra a Argélia, que daria a vitória ao rival, por 3 a 2. No entanto, um gol salvador de Kalajdzic, quase no último lance da partida, empatou o jogo e deu a vaga aos austríacos.

Capitão do time, Alaba acredita em outro bom resultado: Conhecemos nossas qualidades. Se os colocarmos em campo, podemos enfrentar uma equipe como a deles e talvez até vencê-los".


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