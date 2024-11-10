ES começa a semana com aviso de chuva intensa; veja as regiões

Nos locais que podem ser afetados, também há possibilidade de ventos intensos entre 40 a 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhas de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Conforme o Instituto, os locais afetados são itoral Norte, Noroeste e Vale do Rio Doce. Confira quais são as cidades: