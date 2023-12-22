ES aumenta o valor máximo para compra de veículos com isenção de ICMS

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Um incêndio atingiu uma área de plantação de eucalipto e se espalhou para um pasto no bairro São Francisco, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo chegou próximo a residências, mas ninguém ficou ferido e nenhuma edificação foi atingida.
A corporação informou que foi acionada por volta das 15h30 para combater as chamas.
Na manhã desta segunda-feira (3), uma equipe da TV Gazeta Norte estiveram no local e encontraram a vegetação completamente queimada, com cinzas espalhadas e algumas árvores ainda soltando brasas, indicando que o incêndio havia sido controlado havia poucas horas.
*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte
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Um homem de 39 anos foi morto a tiros após uma confusão em um bar na localidade de Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (2). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a discussão começou depois que a vítima teria importunado companheira de outro cliente do estabelecimento.
Ainda conforme os relatos, após a confusão, o homem cuja companheira teria sido importunada deixou o bar. Pouco depois, a vítima também saiu do local. Testemunhas afirmaram que ela estava com uma faca e apresentava comportamento alterado.
Do lado de fora, dois homens, apontados por testemunhas como envolvidos com o tráfico de drogas na região, se aproximaram da vítima. Um deles efetuou um disparo de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram.
A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Um idoso ficou gravemente ferido após ser espancado por um grupo de quatro pessoas em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado (1º), após uma discussão, e um homem de 29 anos foi preso suspeito de participar das agressões. Um adolescente de 17 anos também foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado.
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que se desentendeu com algumas pessoas em um bar e, ao voltar para casa, foi seguida pelo grupo. Quando tentava entrar na residência, foi atacada com pedaços de madeira.
O idoso sofreu cortes profundos na cabeça, escoriações nas mãos e sangramentos no ouvido e no nariz. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Cristo Rei. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.
Durante as buscas, os policiais localizaram dois suspeitos. Conforme a PM, o homem de 29 anos confessou participação nas agressões e alegou que a vítima teria importunado mulheres e crianças. No entanto, segundo a corporação, ele não apresentou provas nem indicou supostas vítimas que confirmassem essa versão.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça. O adolescente de 17 anos foi ouvido e liberado.
O acidente aconteceu por volta das 19h30. O motorista foi socorrido e encaminhado para um hospital, mas o nome da unidade e o estado de saúde dele não foram divulgados. Durante a remoção da carreta, o trânsito na BR 101 foi afetado. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 22h.
A Polícia Militar evitou que um homem, suspeito de praticar
atos obscenos na presença de três crianças, fosse linchado no meio da rua por
populares na noite de sábado (1º), em São José do Calçado, no Sul do Espírito
Santo. Para conter a confusão e controlar o tumulto, as equipes utilizaram
spray de pimenta.
De acordo com a corporação, após receber as denúncias, os militares encontraram moradores revoltados tentando localizar o suspeito. Durante as buscas, o homem foi encontrado pela guarnição.
Um dos vídeos que circula nas redes sociais mostra o início de uma briga entre o suspeito e um dos moradores. Já outro registra um tumulto na rua no momento da abordagem policial.
O homem foi levado à Delegacia de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por divulgação de cena de estupro, sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
Um caminhão após bater em um carro acabou invadindo uma residência na manhã deste domingo (2), no bairro Palmital, em Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo. Parte do imóvel foi destruída com a colisão. Segundo informações da Polícia Militar à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, uma moradora da residência ficou ferida.
O motorista do caminhão contou aos militares que seguia pela
rua quando foi surpreendido por um automóvel que saiu de uma rua transversal. Após bater,
o condutor disse ter perdido o controle da direção. O teste do bafômetro do
caminhoneiro deu negativo. Já o motorista do outro veículo deixou o local antes
da chegada da PM.
O autônomo Mateus Santos de Jesus, que mora na parte de baixo da residência atingida, contou que o acidente aconteceu por volta das 9h. Ele havia acabado de entrar em casa, quando ouviu o impacto.
O morador disse
ainda à reportagem que a moradora ferida vive na parte superior do
imóvel, local atingido pelo veículo. Ela foi socorrida consciente e levada para um hospital. Ainda não há informações
sobre o estado de saúde dela nem sobre o paradeiro do outro motorista.
Um motociclista ficou gravemente ferido em uma batida envolvendo uma moto e um automóvel na tarde deste domingo (2), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 12h20, no km 147 da rodovia, na altura do bairro BNH.
A vítima recebeu atendimento no local pelas equipes de resgate da concessionária Ecovias Capixaba e foi encaminhada em estado grave para o Hospital Rio Doce, em Linhares.
Até o momento, a dinâmica da colisão não foi informada e não há detalhes sobre o estado de saúde atualizado da vítima nem sobre o condutor do automóvel.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, outras duas vítimas ficaram ilesas. Houve interdição de uma das pistas e o tráfego foi liberado às 13h52.
Um motociclista morreu na manhã deste domingo (2) em um
acidente na BR 262, em Irupi, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a
Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
foi acionado ao local e confirmou que o piloto da moto estava morto. A identidade
não foi informada.
O veículo foi encontrado em uma valeta, às margens da rodovia por volta das 10h. A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para a ocorrência no km 183, da rodovia, na região de Palmital, em Irupi. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.
Quatro pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros na noite deste sábado (1º), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os disparos foram efetuados por ocupantes de um carro preto. Nenhum suspeito foi preso.
As vítimas são dois adolescentes, ambos de 17 anos, um homem de 48 anos e outro de 25. Um dos adolescentes foi atingido no pé direito e no abdômen. Ele contou aos policiais que trabalhava em um trailer de lanches quando foi baleado, sem motivo aparente, e foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
O outro adolescente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede com um ferimento no pé direito e relatou que andava de bicicleta quando foi atingido pelos disparos. Já o homem de 48 anos procurou atendimento na mesma unidade com um ferimento na perna direita e afirmou que comprava cerveja no momento do ataque.
Também deu entrada na UPA um homem de 25 anos, com ferimentos no antebraço esquerdo e na região da cervical. De acordo com a PM, ele apresentou um documento de identidade falso aos policiais. Após a verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por uso de documento falso e falsificação de documento público. Ele permanece sob escolta policial no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e, após receber alta, será encaminhado ao sistema prisional.
No local do crime, a perícia recolheu estojos de munição calibre 9 milímetros. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil informou ainda que a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra ficará responsável pela investigação das tentativas de homicídio relacionadas à ocorrência. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma sigilosa, pelo Disque-Denúncia 181.