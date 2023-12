ES aumenta o valor máximo para compra de veículos com isenção de ICMS

Jovem de 20 anos é morto com tiro no peito em Montanha

Local onde aconteceu o homicídio, em frente a distribuidora de bebidas; buscas pelo suspeito foram feitas na zona rural. (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem foi morto com um tiro no peito em frente a uma distribuidora de bebidas, em um local de bastante movimento de pessoas no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 15h30. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Rodrigo Ferreira de Jesus, de 20 anos. O suspeito do crime acabou preso durante uma operação conjunta entre a PM e a Polícia Civil, no fim da noite, em uma localidade de zona rural, e confessou o crime.

Imagens do sistema de videomonitoramento de um comércio na região mostram o momento em que o suspeito atirou contra a vítima, de uma curta distância. A PM informou que as buscas começaram logo após o crime.

Segundo relatos aos militares de familiares e conhecidos, o crime teria sido motivado por ciúmes, pois a vítima estaria envolvida com a ex-mulher do autor do disparo.

A Polícia Civil informou que, durante as diligências, a equipe de Inteligência recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito e de que o irmão dele poderia facilitar a fuga. Ao avistarem uma motocicleta com um ocupante carregando um capacete extra, os policiais abordaram e identificaram ser o irmão do suspeito, que confirmou estar indo buscá-lo.

Os agentes seguiram para o local onde o suspeito estava escondido, em meio ao matagal localizado em uma fazenda, na zona rural de Montanha. O suspeito portava a arma utilizada no homicídio, um revólver calibre .32, com seis munições, e R$ 268 em espécie.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Montanha para as providências de praxe. No local, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime, alegando que estava sendo ameaçado. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.

OBSERVAÇÃO: Esta matéria foi atualizada informações sobre a prisão do suspeito, enviadas pela Polícia Civil.