Empresário é condenado por estupro de menor aprendiz no ES

Um empresário foi condenado a 24 anos de prisão por estuprar diversas vezes uma mesma vítima que trabalhava como menor aprendiz na loja dele. Os crimes aconteceram em 2019 na cidade de Iúna, no Caparaó capixaba, mas o homem foi julgado pelo Ministério Público no dia 18 de fevereiro de 2025. Houve aumento de pena devido ao homem ser o empregador e em decorrência da quantidade de repetições.