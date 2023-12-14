AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Trânsito

Carro pega fogo em rua do bairro Jardim Camburi, em Vitória

Publicado em

14 dez 2023 às 08:18
Um carro pegou fogo em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta quinta-feira (14). Uma moradora informou que a Guarda Municipal foi acionada para isolar o local onde o veículo estava em chamas, na Rua Filogomio Mota, no bairro mais populoso da Capital. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. Ninguém ficou ferido.
Em imagens enviadas por um leitor de A Gazeta é possível ver o Ford Ecosport na cor branca sendo consumido pelo fogo, por volta de 7h.  Segundo o Corpo de Bombeiros,  uma equipe foi encaminhada e realizou o combate das chamas e houve necessidade de solicitação de perícia policial.
Carro em chamas em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta quinta-feira (14).
Carro em chamas em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta quinta-feira (14). Crédito: Leitor A Gazeta
A Guarda Municipal de Vitória informou, por nota, que um veículo pegou fogo na Rua Filogomio Mota, em Jardim Camburi, no início da manhã desta quinta-feira (14). Agentes precisaram fechar algumas ruas para que os Bombeiros pudessem apagar as chamas e para evitar qualquer risco a outros condutores. As chamas foram contidas e o trânsito foi liberado. 
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre o incêndio no veículo, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Transtorno

Moradores ficam sem gás após obra danificar rede em Colinas de Laranjeiras

Publicado em 03/08/2026 às 21:54

Moradores de Colinas de Laranjeiras, na Serra, ficaram sem gás encanado durante horas após a rede de distribuição sofrer avaria, nesta segunda-feira (3). A situação aconteceu durante a implementação de iluminação pública pela Prefeitura da Serra na Avenida Braúna. 


Segundo a ES Gás, concessionária responsável pela distribuição do gás canalizado no Espírito Santo, o reparo já foi concluído ainda nesta segunda-feira. No entanto, até as 20h30 alguns moradores ainda se encontravam sem gás em casa. 


Equipes permaneceram no local para restabelecer o fornecimento no bairro. A companhia reforçou que não há riscos à segurança da população nem impactos ao meio ambiente e que, mantém seus canais de atendimento à disposição da população pelos telefones 0800 595 0197, 117 ou pelo e-mail [email protected]A empresa não informou quantos imóveis foram afetados.

Veja Também 

A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.

Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Imagem de destaque

Lancha pega fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Publicado em 03/08/2026 às 20:10
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos. Leitor A Gazeta

Uma colisão entre uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (3). Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a vítima sofreu ferimentos de média gravidade, enquanto o outro motorista saiu ileso.


De acordo com a concessionária, o acidente ocorreu no km 125,8 da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Imagens do local mostram que uma das vítimas foi resgatada em meio às ferragens.


A pista foi interditada durante os trabalhos e liberada às 18h43, segundo a Ecovias. As causas da colisão e o estado de saúde atualizado da vítima não foram informados.

Veja Também 

Carreta carregando contêiners tomba no trevo de Iconha

Carreta com contêineres tomba no Contorno de Iconha, na BR 101

Acidente aconteceu no domingo (2), na altura de Jacupemba

Carreta com pedras tomba na BR 101 e deixa motorista ferido em Aracruz

Acidente em Linhares deixa motociclista ferido na BR 101

Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro na BR 101, em Linhares

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Incêndio

Lancha pega fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória

Publicado em 03/08/2026 às 19:58
Lancha pegou fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória Vinicius Colini

Uma lancha pegou fogo no início da noite desta segunda-feira (3), na marina do Sambão do Povo, em Vitória. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionada para combater as chamas.


Uma das ocupantes da embarcação relatou ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que um grupo, dividido em duas lanchas, fazia um passeio na baía de Vitória, comemorando o aniversário de uma amiga, quando o incêndio começou. Cinco pessoas estavam na embarcação e foram resgatadas pelos ocupantes do segundo veículo.


“Estava tudo bem. Quando a gente estava chegando aqui na marina, começou uma fumaça preta. A gente abriu pra olhar e vimos que o fogo já estava se expandindo, aí a outra lancha veio e ajudou a gente a sair. Ninguém se feriu”, relatou.


Segundo a mulher, não foi possível identificar o que provocou o incêndio. "A lancha parou, a gente foi olhar e viu que a parte do acesso geral já estava começando a pegar fogo. Um amigo pediu água para tentar apagar, mas nada adiantava. Foi tudo muito silencioso, não deu sinal de nada. A gente só viu que estava pegando fogo."


A reportagem solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros Militar. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento da corporação.

Veja Também 

Incêndio aconteceu no bairro São Francisco

Incêndio atinge plantação de eucalipto e avança para pasto em Aracruz

Arquivo TJES incendiado - arte

Arquivo do TJES teve três incêndios antes de ser destruído pelo fogo

Imagem de destaque

Vitória entra em alerta máximo para o risco de incêndios florestais

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Estradas

Carreta com contêineres tomba no Contorno de Iconha, na BR 101

Publicado em 03/08/2026 às 19:00
Carreta carregando contêiners tomba no trevo de Iconha
Redes sociais

Uma carreta carregada com contêineres tombou na tarde desta segunda-feira (3), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o motorista não ficou ferido. Apesar do acidente, não houve interdição da pista.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Rio Bananal

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinhas de 8 e 12 anos no ES

Publicado em 03/08/2026 às 18:17

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar duas sobrinhas, de 8 e 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado nesta segunda-feira (3), mas acabou detido porque já havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Justiça.


De acordo com as investigações, o suspeito passou a se aproximar das meninas após a morte do irmão. A corporação informou que ele confessou ter abusado sexualmente da adolescente de 12 anos, mas negou ter estuprado a criança de 8 anos.


Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, unidade destinada a presos por crimes sexuais. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas, 

Veja Também 

Imagem de destaque

Crimes sexuais contra crianças e adolescentes: ninguém pode se calar diante da atrocidade

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Acidente

Motociclista é arremessada após colisão com caminhonete em Nova Venécia

Publicado em 03/08/2026 às 17:26

Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com uma caminhonete em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão aconteceu na noite de sábado (1º), na Avenida Guanabara. Após o impacto, a mulher foi arremessada na pista e o motorista fugiu sem prestar socorro.


De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que conduzia uma motoneta na via enquanto o filho e a namorada dele seguiam em uma motocicleta ao lado. Em seguida, uma caminhonete passou a trafegar atrás dos veículos, buzinando de forma insistente e sinalizando intenção de ultrapassar. Segundo a mulher, o carro tentou ultrapassar entre as duas faixas de rolamento, em alta velocidade, e atingiu lateralmente com a motoneta. 


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Nas imagens, a motociclista é arremessada ao solo junto com o veículo. (Veja acima)


A PM informou que a vítima foi encaminhada ao Hospital São Camilo e que a caminhonete não foi localizada. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência em uma delegacia nem acionamento da corporação.

Veja Também 

Ação aconteceu no bairro Aeroporto

Operação prende três suspeitos de homicídios e tentativas em Nova Venécia

Acidente aconteceu na tarde de domingo (26)

Dois motociclistas morrem após acidente na ES 381, em Nova Venécia

Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local.

Motociclista morre em acidente em trevo da ES 137 com a ES 381, em Nova Venécia

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Um homem e uma mulher

Dois corpos são encontrados em área de mata em Cariacica

Publicado em 03/08/2026 às 16:49

Dois corpos foram encontrados em uma área de mata no bairro Pedro Fontes, em Cariacica, nesta segunda-feira (3). A Polícia Militar esteve no local após uma denúncia e encontrou os corpos de um homem, de 22 anos, e de uma mulher, de 21.


A Polícia Militar não divulgou a identidade das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia. Até o momento, ninguém foi preso.


O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Veja Também 

Oscar morreu após sofrer acidente em Fundão, no último domingo (2)

Soldador morre após ser arremessado de moto em acidente em Fundão

Incêndio aconteceu no bairro São Francisco

Incêndio atinge plantação de eucalipto e avança para pasto em Aracruz

Delegacia Regional de São Mateus

Homem é morto a tiros após confusão em bar de São Mateus

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Veja imagens

Incêndio atinge plantação de eucalipto e avança para pasto em Aracruz

Publicado em 03/08/2026 às 13:53

Um incêndio atingiu uma área de plantação de eucalipto e se espalhou para um pasto no bairro São Francisco, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo chegou próximo a residências, mas ninguém ficou ferido e nenhuma edificação foi atingida.


A corporação informou que foi acionada por volta das 15h30 para combater as chamas.


Na manhã desta segunda-feira (3), uma equipe da TV Gazeta Norte estiveram no local e encontraram a vegetação completamente queimada, com cinzas espalhadas e algumas árvores ainda soltando brasas, indicando que o incêndio havia sido controlado havia poucas horas.


*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte

Veja Também 

Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado

Moradores ficam sem gás após obra danificar rede em Colinas de Laranjeiras

A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.

Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Imagem de destaque

Lancha pega fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória

Carreta carregando contêiners tomba no trevo de Iconha

Carreta com contêineres tomba no Contorno de Iconha, na BR 101

Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinhas de 8 e 12 anos no ES

Condutor do carro evadiu o local do acidente sem prestar socorro.

Motociclista é arremessada após colisão com caminhonete em Nova Venécia

Imagem de destaque

Dois corpos são encontrados em área de mata em Cariacica

Incêndio aconteceu no bairro São Francisco

Incêndio atinge plantação de eucalipto e avança para pasto em Aracruz

Delegacia Regional de São Mateus

Homem é morto a tiros após confusão em bar de São Mateus

Imagem de destaque

Idoso é espancado por grupo em Boa Esperança e um suspeito é preso

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Homem é morto a tiros após confusão em bar de São Mateus

Publicado em 03/08/2026 às 11:34

Um homem de 39 anos foi morto a tiros após uma confusão em um bar na localidade de Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (2). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a discussão começou depois que a vítima teria importunado companheira de outro cliente do estabelecimento.


Ainda conforme os relatos, após a confusão, o homem cuja companheira teria sido importunada deixou o bar. Pouco depois, a vítima também saiu do local. Testemunhas afirmaram que ela estava com uma faca e apresentava comportamento alterado.


Do lado de fora, dois homens, apontados por testemunhas como envolvidos com o tráfico de drogas na região, se aproximaram da vítima. Um deles efetuou um disparo de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram.


A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.


O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Veja Também 

Crime aconteceu em maio, no bairro Boa Vista

Justiça mantém preso comerciante que matou assaltante em São Mateus

Caso aconteceu na terça-feira (21)

Casal e mais dois são presos com drogas, armas e R$ 14 mil em São Mateus

Segundo a Polícia Civil, os adolescentes envolvidos têm entre 16 e 17 anos

Polícia investiga outro ataque de adolescentes em pátio da Prefeitura de São Mateus

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Discussão em bar

Idoso é espancado por grupo em Boa Esperança e um suspeito é preso

Publicado em 03/08/2026 às 10:34

Um idoso ficou gravemente ferido após ser espancado por um grupo de quatro pessoas em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado (1º), após uma discussão, e um homem de 29 anos foi preso suspeito de participar das agressões. Um adolescente de 17 anos também foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado.  


Segundo a Polícia Militar a vítima relatou que se desentendeu com algumas pessoas em um bar e, ao voltar para casa, foi seguida pelo grupo. Quando tentava entrar na residência, foi atacada com pedaços de madeira.


O idoso sofreu cortes profundos na cabeça, escoriações nas mãos e sangramentos no ouvido e no nariz. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Cristo Rei. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.


Durante as buscas, os policiais localizaram dois suspeitos. Conforme a PM, o homem de 29 anos confessou participação nas agressões e alegou que a vítima teria importunado mulheres e crianças. No entanto, segundo a corporação, ele não apresentou provas nem indicou supostas vítimas que confirmassem essa versão.


Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça. O adolescente de 17 anos foi ouvido e liberado.

Veja Também 

Imagem de destaque

Estudante de Boa Esperança é suspeito de golpes com celulares do Paraguai

Simone Sivirino de Oliveira, de 42 anos, trabalhava como auxiliar de serviços gerais na Escola de Santo Antônio.

Servidora morre e filho fica ferido após pneu de moto furar em Boa Esperança

O suspeito foi localizado escondido em uma casa no distrito de Sobradinho, a cerca de 25 quilômetros do Centro da cidade

Suspeito é preso após homem ser encontrado morto em estrada de Boa Esperança

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

A estupidez é muito maior do que o sentimento do mal

Imagem de destaque

ES registra alta em crimes de racismo, homofobia e transfobia

Prefeitura Municipal de Vitória

Santander assume a folha de pagamento da Prefeitura de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados