Carro pega fogo em rua do bairro Jardim Camburi, em Vitória

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui / Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp
Publicado em
Moradores de Colinas de Laranjeiras, na Serra, ficaram sem gás encanado durante horas após a rede de distribuição sofrer avaria, nesta segunda-feira (3). A situação aconteceu durante a implementação de iluminação pública pela Prefeitura da Serra na Avenida Braúna.
Segundo a ES Gás, concessionária responsável pela distribuição do gás canalizado no Espírito Santo, o reparo já foi concluído ainda nesta segunda-feira. No entanto, até as 20h30 alguns moradores ainda se encontravam sem gás em casa.
Equipes permaneceram no local para restabelecer o fornecimento no bairro. A companhia reforçou que não há riscos à segurança da população nem impactos ao meio ambiente e que, mantém seus canais de atendimento à disposição da população pelos telefones 0800 595 0197, 117 ou pelo e-mail [email protected]. A empresa não informou quantos imóveis foram afetados.
Uma colisão entre uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (3). Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a vítima sofreu ferimentos de média gravidade, enquanto o outro motorista saiu ileso.
De acordo com a concessionária, o acidente ocorreu no km 125,8 da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Imagens do local mostram que uma das vítimas foi resgatada em meio às ferragens.
A pista foi interditada durante os trabalhos e liberada às 18h43, segundo a Ecovias. As causas da colisão e o estado de saúde atualizado da vítima não foram informados.
Uma lancha pegou fogo no início da noite desta segunda-feira (3), na marina do Sambão do Povo, em Vitória. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionada para combater as chamas.
Uma das ocupantes da embarcação relatou ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que um grupo, dividido em duas lanchas, fazia um passeio na baía de Vitória, comemorando o aniversário de uma amiga, quando o incêndio começou. Cinco pessoas estavam na embarcação e foram resgatadas pelos ocupantes do segundo veículo.
“Estava tudo bem. Quando a gente estava chegando aqui na marina, começou uma fumaça preta. A gente abriu pra olhar e vimos que o fogo já estava se expandindo, aí a outra lancha veio e ajudou a gente a sair. Ninguém se feriu”, relatou.
Segundo a mulher, não foi possível identificar o que provocou o incêndio. "A lancha parou, a gente foi olhar e viu que a parte do acesso geral já estava começando a pegar fogo. Um amigo pediu água para tentar apagar, mas nada adiantava. Foi tudo muito silencioso, não deu sinal de nada. A gente só viu que estava pegando fogo."
A reportagem solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros Militar. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento da corporação.
Uma carreta carregada com contêineres tombou na tarde desta segunda-feira (3), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o motorista não ficou ferido. Apesar do acidente, não houve interdição da pista.
Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar duas sobrinhas, de 8 e 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado nesta segunda-feira (3), mas acabou detido porque já havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Justiça.
De acordo com as investigações, o suspeito passou a se aproximar das meninas após a morte do irmão. A corporação informou que ele confessou ter abusado sexualmente da adolescente de 12 anos, mas negou ter estuprado a criança de 8 anos.
Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, unidade destinada a presos por crimes sexuais. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas,
Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com uma caminhonete em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão aconteceu na noite de sábado (1º), na Avenida Guanabara. Após o impacto, a mulher foi arremessada na pista e o motorista fugiu sem prestar socorro.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que conduzia uma motoneta na via enquanto o filho e a namorada dele seguiam em uma motocicleta ao lado. Em seguida, uma caminhonete passou a trafegar atrás dos veículos, buzinando de forma insistente e sinalizando intenção de ultrapassar. Segundo a mulher, o carro tentou ultrapassar entre as duas faixas de rolamento, em alta velocidade, e atingiu lateralmente com a motoneta.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Nas imagens, a motociclista é arremessada ao solo junto com o veículo. (Veja acima)
A PM informou que a vítima foi encaminhada ao Hospital São Camilo e que a caminhonete não foi localizada. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência em uma delegacia nem acionamento da corporação.
Dois corpos foram encontrados em uma área de mata no bairro Pedro Fontes, em Cariacica, nesta segunda-feira (3). A Polícia Militar esteve no local após uma denúncia e encontrou os corpos de um homem, de 22 anos, e de uma mulher, de 21.
A Polícia Militar não divulgou a identidade das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia. Até o momento, ninguém foi preso.
O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Um incêndio atingiu uma área de plantação de eucalipto e se espalhou para um pasto no bairro São Francisco, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo chegou próximo a residências, mas ninguém ficou ferido e nenhuma edificação foi atingida.
A corporação informou que foi acionada por volta das 15h30 para combater as chamas.
Na manhã desta segunda-feira (3), uma equipe da TV Gazeta Norte estiveram no local e encontraram a vegetação completamente queimada, com cinzas espalhadas e algumas árvores ainda soltando brasas, indicando que o incêndio havia sido controlado havia poucas horas.
*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte
Veja Também
Um homem de 39 anos foi morto a tiros após uma confusão em um bar na localidade de Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (2). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a discussão começou depois que a vítima teria importunado companheira de outro cliente do estabelecimento.
Ainda conforme os relatos, após a confusão, o homem cuja companheira teria sido importunada deixou o bar. Pouco depois, a vítima também saiu do local. Testemunhas afirmaram que ela estava com uma faca e apresentava comportamento alterado.
Do lado de fora, dois homens, apontados por testemunhas como envolvidos com o tráfico de drogas na região, se aproximaram da vítima. Um deles efetuou um disparo de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram.
A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Um idoso ficou gravemente ferido após ser espancado por um grupo de quatro pessoas em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado (1º), após uma discussão, e um homem de 29 anos foi preso suspeito de participar das agressões. Um adolescente de 17 anos também foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado.
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que se desentendeu com algumas pessoas em um bar e, ao voltar para casa, foi seguida pelo grupo. Quando tentava entrar na residência, foi atacada com pedaços de madeira.
O idoso sofreu cortes profundos na cabeça, escoriações nas mãos e sangramentos no ouvido e no nariz. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Cristo Rei. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.
Durante as buscas, os policiais localizaram dois suspeitos. Conforme a PM, o homem de 29 anos confessou participação nas agressões e alegou que a vítima teria importunado mulheres e crianças. No entanto, segundo a corporação, ele não apresentou provas nem indicou supostas vítimas que confirmassem essa versão.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça. O adolescente de 17 anos foi ouvido e liberado.