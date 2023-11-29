Carro capota e vai parar no meio da Rodovia do Sol em Vila Velha

Um capotamento de carro assustou quem passava pela Rodovia do Sol, na altura do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (29). Ao volante do veículo estava um empresário de 51 anos, que não se feriu. O acidente aconteceu no sentido Guarapari.
O empresário disse à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que estava indo para casa quando o carro dele foi fechado por uma carreta e ele acabou perdendo o controle da direção do veículo, capotando após atingir a valeta do canteiro central da rodovia. O empresário afirmou não ter sofrido ferimentos e que saiu sozinho do veículo após o acidente.
O trecho da rodovia foi parcialmente interditado pela Rodosol, responsável pela via, para retirada do veículo e atendimento ao motorista. A pista já foi liberada totalmente.