Carro capota e vai parar no meio da Rodovia do Sol em Vila Velha

O acidente envolvendo um empresário, de 51 anos, aconteceu na altura do bairro Ulisses Guimarães, sentido Guarapari. Crédito: Vanessa Calmon

Um capotamento de carro assustou quem passava pela Rodovia do Sol, na altura do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (29). Ao volante do veículo estava um empresário de 51 anos, que não se feriu. O acidente aconteceu no sentido Guarapari.

O empresário disse à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que estava indo para casa quando o carro dele foi fechado por uma carreta e ele acabou perdendo o controle da direção do veículo, capotando após atingir a valeta do canteiro central da rodovia. O empresário afirmou não ter sofrido ferimentos e que saiu sozinho do veículo após o acidente.