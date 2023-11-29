Polícia Civil apreende fuzil e pistolas durante operação em Vitória

A Polícia Civil apreendeu um fuzil, pistolas e até mesmo roupa camuflada, além de outros materiais, durante uma operação, realizada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE), coordenada pelo delegado Romualdo Gianordolli e com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), na manhã desta quarta-feira (29).
A ação ocorreu no Morro da Garrafa, em Vitória, com objetivo de prender assassinos e traficantes de uma facção que atua na região. Conforme apuração do repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta, entre os presos está Danilo Pires Nunes, vulgo D20, que tem mandado de prisão da Sicário 1. Os presos durante a operação desta quarta-feira informaram que o fuzil apreendido foi o primeiro obtido no Morro da Garrafa, comprado em 2015, em meio a uma guerra contra o movimento do tráfico no Bairro da Penha. À época, a custou R$ 7 mil.