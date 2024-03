Carreta que transportava soda cáustica tomba às margens da BR 262

Um homem foi encaminhado à delegacia por envolvimento em uma troca de tiros com policiais, no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, na manhã desta quinta-feira (7). Os dois indivíduos tentaram fugir de moto, após serem abordados por um deles estar sem capacete. O piloto da moto, que efetuou os disparos contra os policiais, conseguiu fugir.

Durante a tentativa de fuga, a motocicleta em que os dois estavam ainda colidiu com a viatura da Polícia Militar, perdendo o controle do veículo e caindo logo em seguida. De acordo com a PMES, quando os policiais ordenaram que os dois colocassem a mão na cabeça, o piloto se levantou e efetuou um disparo contra a equipe, que revidou. Em seguida, ele deixou cair a arma, um revólver, e correu para uma área de mata, não sendo localizado.