O município de Vitória deu início à coleta específica de vidros em condomínios residenciais que já são atendidos pela coleta seletiva regular. O projeto, que está em fase inicial, acontece todas as quintas-feiras, das 13h às 17h, e, de acordo com a prefeitura, tem planos de expansão pela Capital.

Com a implantação do serviço, moradores podem seguir algumas orientações na hora do descarte. Não é necessário, por exemplo, embalar o material, que pode ser jogado diretamente no contetor determinado para esse fim, assim como garrafas sem tampa, vidros de perfumes, vidros de remédios ou cacos de vidro.