Após passagem de frente fria, sol deve voltar a predominar no ES

A frente fria que chegou ao Espírito Santo deixou o fim de semana com tempo fechado. Mas será que os próximos dias vão continuar assim? A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que o céu segue nublado pelo Estado neste domingo (22) e são esperadas chuvas ocasionais ao longo do dia.
A partir de segunda-feira (23), a nebulosidade começa a diminuir, mas ainda são esperadas chuvas passageiras ao longo do dia nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e na Grande Vitória.
A terça-feira (24) e a quarta-feira (25) devem ter predomínio de sol e aumento nas temperaturas em todas as regiões, sem previsão de chuva.