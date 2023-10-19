Com frente fria no ES, veja como fica o tempo no fim de semana

Uma nova frente fria vai passar pelo oceano a partir desta quinta-feira (19) e pode impactar no clima do Espírito Santo, provocando chuvas. Mas como vai ficar o tempo no Estado no fim de semana? A instabilidade vai continuar?
Conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta quinta-feira (19) terá mudanças nas condições do tempo. As nuvens aumentam em todo o Estado e são esperadas chuvas fracas durante o dia, diminuindo o calor.
O Incaper aponta que o tempo deve continuar encoberto de sexta-feira (20) a domingo (22), sendo novamente esperado céu nublado no território capixaba e chuva fraca em alguns momentos do dia. As temperaturas vão seguir mais amenas.