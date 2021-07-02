Caso Covaxin arranha ainda mais a imagem de Bolsonaro e é risco para 2022

O presidente Jair Bolsonaro vive pior momento de governo desde que assumiu o mandato Crédito: Isac Nóbrega/PR

O tema é sensível à população e, por mais que não gere nenhuma consequência jurídica para o presidente, como uma ação penal, por exemplo, arranha a imagem do mandatário.

Para cientistas políticos consultados por A Gazeta, não é possível mensurar o impacto das acusações nas eleições do ano que vem, dada a distância do pleito. Contudo, eles apontam uma fragilização de Bolsonaro para as eleições de 2022, com perda de apoio em segmentos que até então não tinham sido afetados.

Desde a criação da CPI da Covid no Senado, possíveis erros no enfrentamento à pandemia, que incluíam propaganda de medicamentos com ineficácia comprovada e o atraso na compra de vacinas estavam no centro das investigações. Mas a CPI ganhou um novo foco após denúncias de corrupção.

Mas uma denúncia de um esquema de cobrança de propina na pasta , feita pelo cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguetti, que intermediava vendas de vacinas da AstraZeneca, trouxe um novo desgaste para o governo. Como medida de contenção, o diretor de Logística da Saúde, apontado como autor do pedido de propina, foi exonerado.

Os dois episódios trazem um impacto diferente do que se via até então para a imagem de Bolsonaro, segundo o cientista político e professor da FGV-SP Cláudio Couto. De acordo com ele, o que antes envolvia uma postura negacionista do presidente em relação à pandemia, agora toca um tema sensível à população, e parte da narrativa que o elegeu: o combate à corrupção.

"São denúncias que solapam o que Bolsonaro tentou transformar em trunfo do governo. Desde a campanha, o presidente se colocava como o candidato anticorrupção, que era contra a velha política e que faria uma administração sem a presença de corruptos. Quando ele se coloca no centro de denúncias que envolvem propina e superfaturamento, isso gera um desgaste enorme para ele, porque vai no nervo do governo", analisa.

As acusações que recaem sobre o colo do chefe do Planalto atingem um novo segmento de eleitores do presidente, segundo a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Mayra Goulart. De acordo com ela, são pessoas "não tão radicais", que deram um voto contra a corrupção e que, por isso, são atingidas diretamente por denúncias que envolvem o uso de dinheiro público.

"Corrupção é uma pecha muito forte para um governo e um termo fácil de a população entender. Isso penetra em camadas da população que ainda não tinham ficado insatisfeitas com a performance do presidente. São eleitores que votaram no presidente porque o viam como a via da não corrupção", destaca.

MANIFESTAÇÕES E PEDIDO DE IMPEACHMENT

As denúncias contra o presidente chegam no pior momento do governo, que lida com críticas referentes ao atraso da vacinação, crise hídrica e inflação. Esse conjunto de fatores tem inflado manifestações nas ruas e fortalecido articulações para pedidos de impeachment.

"Esse movimento das pessoas na rua, que começa a ganhar apoio de partidos que não são apenas de centro-esquerda, aumenta o desgaste. Porque essas manifestações passam a atingir o cidadão médio, pessoas que elegeram o presidente e o apoiaram", assinala Goulart.

Os especialistas, contudo, são céticos quanto às consequências que esses movimentos podem implicar o atual mandato de Bolsonaro. Para a professora de Ciência Política da PUC-SP Rosemary Segurado, é improvável que o presidente sofra consequências na Câmara dos Deputados ou a partir do pedido de inquérito da PGR. A Procuradoria, inclusive, já fala em ausência de indícios de crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, antes mesmo de abrir a investigação.

Segurado vê, contudo, um desgaste de imagem dificilmente reversível, que implica a perda de popularidade e pode por em risco a reeleição do chefe do Planalto no ano que vem.

"Sou cética quanto a um processo de impeachment, porque envolve um jogo político. Mas o desgaste do presidente não é reversível e, na minha opinião, tende a aumentar. Acredito que ele chega fragilizado nas eleições do ano que vem, mas é difícil mensurar esse impacto, já que estamos muito longe", destacou.

ENTENDA AS ACUSAÇÕES CONTRA BOLSONARO

Contrato da Covaxin

Em depoimento à CPI da Covid, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda denunciou inconsistências no contrato que previa a compra de 200 milhões de doses da vacina indiana Covaxin por R$ 1,6 bilhão, além de pressão "anormal" para assiná-lo.

Segundo Miranda, a nota fiscal teve que ser retificada três vezes por apresentar valores errados, e previa pagamento antecipado de R$ 45 milhões para uma empresa que não era a fabricante indiana, mas uma intermediária com sede em Singapura.

Diante das irregularidades, o servidor comunicou o irmão, o deputado federal bolsonarista Luís Miranda (DEM-DF), sobre o caso. Ele contou que os dois foram pessoalmente até o presidente Jair Bolsonaro e relataram indícios de corrupção.

O presidente disse, ainda de acordo com os irmãos, saber quem poderia estar envolvido no caso e citou o nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). Bolsonaro ainda afirmou que iria mandar a Polícia Federal investigar, mas não o fez.

O alto valor da dose da Covaxin, superior a qualquer outra negociada pelo Ministério da Saúde e as inconsistências apresentadas pelo servidor da Saúde tornaram-se alvo de investigação do MPF.

Já a possível omissão de Bolsonaro é alvo de um pedido de abertura de inquérito da PGR e é apontado como um dos 23 crimes de responsabilidade cometidos pelo chefe do Planalto e que baseia o "superpedido" de impeachment.

Inquérito na PGR

Cabe agora ao procurador-geral da República, Augusto Aras, analisar os indícios apontados pelos parlamentares na denúncia. Ao fim do inquérito, Aras pode oferecer denúncia contra Bolsonaro ao STF ou arquivar o pedido.