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Imunização contra Covid

CPI convoca vendedor de vacina que relatou oferta de propina de US$ 1 por dose

Depoimento ocorrerá na sexta-feira, como senadores já haviam adiantado. Representante de empresa disse ter recebido pedido de propina de US$ 1 por dose em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 13:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2021 às 13:30
CPI da Covid ouve o empresário Carlos Wizard
CPI da Covid aprova requerimentos e ouve o empresário Carlos Wizard (de máscara azul) Crédito: Pedro França/Agência Senado
CPI da Covid aprovou, nesta quarta-feira (30), requerimento para a convocação de Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply. Ele vai prestar depoimento na sexta-feira (2). Os senadores, na terça-feira (29), já haviam anunciado que tomariam essa medida
Pereira afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que recebeu pedido de propina de US$ 1 por dose em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde. O pedido havia sido feito pelo diretor de Logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, que também foi convocado pela CPI.

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O fato ocorreu em um jantar no restaurante Vasto, no Brasília Shopping, região central da capital federal, no dia 25 de fevereiro. Após a reportagem, Dias foi exonerado.
Os senadores aprovaram ainda requerimento de convite para ouvir o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), que foi implicado recentemente em suspeitas de irregularidades na aquisição de vacinas.
A CPI também aprovou convite para um novo depoimento do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), para explicar as denúncias de irregularidades envolvendo a compra da vacina Covaxin. O requerimento prevê que a nova oitiva seja secreta, mas os senadores ainda não definiram o formato.

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