CPI convoca vendedor de vacina que relatou oferta de propina de US$ 1 por dose

A CPI da Covid aprovou, nesta quarta-feira (30), requerimento para a convocação de Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply. Ele vai prestar depoimento na sexta-feira (2). Os senadores, na terça-feira (29), já haviam anunciado que tomariam essa medida.
Pereira afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que recebeu pedido de propina de US$ 1 por dose em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde. O pedido havia sido feito pelo diretor de Logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, que também foi convocado pela CPI.
O fato ocorreu em um jantar no restaurante Vasto, no Brasília Shopping, região central da capital federal, no dia 25 de fevereiro. Após a reportagem, Dias foi exonerado.
A CPI também aprovou convite para um novo depoimento do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), para explicar as denúncias de irregularidades envolvendo a compra da vacina Covaxin. O requerimento prevê que a nova oitiva seja secreta, mas os senadores ainda não definiram o formato.