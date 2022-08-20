Agora o mundo vai conhecer Santa Leopoldina, no ES

As atividades do evento, distribuídas ao longo de quatro dias, incluíram uma visita ao Quilombo do Retiro, além do registro fotográfico de todos bens tombados do município na sede e na zona rural; digitalização de 100 arquivos de coleções do Museu do Colono e o treinamento de digitalização tridimensional e bidimensional com o projeto Museu Portátil; edição e criação de verbetes da Wikipédia; cerca de 200 carregamentos de arquivos no Wikimedia Commons, além das imagens que ainda estão sendo tratadas e carregadas. A expectativa é a de que ao final do processo se tenha, ao menos, 2 mil fotos carregadas e inseridas nas plataformas.