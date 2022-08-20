Agora o mundo vai conhecer Santa Leopoldina, no ES

Em um evento inédito no Estado, a equipe da Wiki Movimento Brasil, que representa a entidade Wikimedia e a enciclopédia digital Wikipédia, esteve em Santa Leopoldina, no último fim de semana, para pesquisar e ampliar o conteúdo de informações sobre o município, numa série de atividades presenciais e virtuais.
Participaram do evento 14 pesquisadores e colaboradores de várias áreas, como biólogos e historiadores de diversos Estados, e até fora do Brasil, como o fotógrafo lituano Donatas Dabravolskas, que vive no Rio de Janeiro e é vencedor do Wiki Loves Monuments 2022, concurso mundial fotográfico anual da Wikimedia.
As atividades do evento, distribuídas ao longo de quatro dias, incluíram uma visita ao Quilombo do Retiro, além do registro fotográfico de todos bens tombados do município na sede e na zona rural; digitalização de 100 arquivos de coleções do Museu do Colono e o treinamento de digitalização tridimensional e bidimensional com o projeto Museu Portátil; edição e criação de verbetes da Wikipédia; cerca de 200 carregamentos de arquivos no Wikimedia Commons, além das imagens que ainda estão sendo tratadas e carregadas. A expectativa é a de que ao final do processo se tenha, ao menos, 2 mil fotos carregadas e inseridas nas plataformas.
Um dos fundadores do Wiki Movimento Brasil, Célio Costa Filho, destacou que o evento vai contribuir em muito para a visibilidade da cultura e do conhecimento da região, permitindo que todos possam contemplar esses conteúdos pelas plataformas da Wikimédia, principalmente pela página da Wikipédia. “Além disso, ao longo do ano, mais dados e conteúdos sobre o Estado do Espírito Santo, além de Santa Leopoldina, serão inseridos”, adiantou.
SOBRE O WIKI LOVE ESPÍRITO SANTO
Com o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade da informação na internet em português sobre o Estado do Espírito Santo, o Wiki Movimento Brasil (WMB), em parceria com a Secretaria da Cultura (Secult), realiza ao longo do ano diversas atividades para engajar a comunidade de editores capixabas e agregar novos contribuidores aos projetos Wikimedia, incluindo a Wikipédia.
O Wiki Loves Espírito Santo conta com parcerias para a disponibilização de acervos de instituições culturais locais, ocupação de municípios e oficinas remotas de edição dos projetos. A primeira atividade foi o Wikiconcurso Wiki Loves Espírito Santo, um concurso de edições na Wikipédia realizado entre abril e julho deste ano.