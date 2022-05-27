Uma bíblia a mais de informações: o capixabismo explode na Wikipédia

De 12 de abril pra cá, o capixabismo está muito mais ativo e presente na Wikipédia
, a mais famosa enciclopédia virtual e colaborativa da internet. Os números mostram esse crescimento: são quase 300 verbetes novos; 500 verbetes melhorados; 475 editores novos; cerca de 3 milhões de caracteres editados (um bíblia a mais de edição); quase 150 mil buscas/acessos aos verbetes novos e aos melhorados; e 221 imagens novas carregadas no Wikicommons.
O movimento começou há pouco mais de um mês, com o lançamento do projeto Wiki Loves Espírito Santo
, idealizado pelo Wiki Movimento Brasil (WMB). Esse grupo de usuários se propõe a melhorar a qualidade das informações sobre o ES nas plataformas Wikimedia, a partir da cooperação entre a comunidade wikimedista e instituições locais.
O Wiki Loves Espírito Santo (WLES), que é realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura (Secult)
, apresenta diversas atividades, entre as quais três maratonas de edição, um Wikiconcurso e uma ocupação em município local, além de parcerias com instituições culturais para a construção de acervos digitais.
“O Wiki Loves Espírito Santo é uma das ações do Wiki Movimento Brasil. No ano passado, foi realizada a Wiki Loves Bahia
e também foram feitas com instituições nacionais como o Arquivo Nacional (RJ) e o Museu do Ipiranga (SP), que trouxeram informações dessas instituições para dentro da Wikimedia e da Wikipédia, principalmente. Uma das ações do Wiki Loves Espírito Santo é o Wikiconcurso, que vai de 12 de abril a 12 de julho”, explica Rafael Borges Deminicis, assistente de Difusão Comunitária do Projeto WLES.
A temática fauna e flora é um dos tópicos que mais está agitando o Wiki Loves Espírito Santo, e será abordada na segunda editatona do Wikiconcurso nesta sexta-feira (27), às 14h.