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Leonel Ximenes

Uma bíblia a mais de informações: o capixabismo explode na Wikipédia

Movimento começou há pouco mais de um mês, com o lançamento do projeto Wiki Loves Espírito Santo

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

27 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A página do Espírito Santo na Wikipédia
A página do Espírito Santo no Wikipédia Crédito: Reprodução da Wikipédia
De 12 de abril pra cá, o capixabismo está muito mais ativo e presente na Wikipédia, a mais famosa enciclopédia virtual e colaborativa da internet. Os números mostram esse crescimento: são quase 300 verbetes novos; 500 verbetes melhorados; 475 editores novos; cerca de 3 milhões de caracteres editados (um bíblia a mais de edição); quase 150 mil buscas/acessos aos verbetes novos e aos melhorados; e 221 imagens novas carregadas no Wikicommons.
O movimento começou há pouco mais de um mês, com o lançamento do projeto Wiki Loves Espírito Santo, idealizado pelo Wiki Movimento Brasil (WMB). Esse grupo de usuários se propõe a melhorar a qualidade das informações sobre o ES nas plataformas Wikimedia, a partir da cooperação entre a comunidade wikimedista e instituições locais.

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O Wiki Loves Espírito Santo (WLES), que é realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura (Secult), apresenta diversas atividades, entre as quais três maratonas de edição, um Wikiconcurso e uma ocupação em município local, além de parcerias com instituições culturais para a construção de acervos digitais.

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“O Wiki Loves Espírito Santo é uma das ações do Wiki Movimento Brasil. No ano passado, foi realizada a Wiki Loves Bahia e também foram feitas com instituições nacionais como o Arquivo Nacional (RJ) e o Museu do Ipiranga (SP), que trouxeram informações dessas instituições para dentro da Wikimedia e da Wikipédia, principalmente. Uma das ações do Wiki Loves Espírito Santo é o Wikiconcurso, que vai de 12 de abril a 12 de julho”, explica Rafael Borges Deminicis, assistente de Difusão Comunitária do Projeto WLES.
A temática fauna e flora é um dos tópicos que mais está agitando o Wiki Loves Espírito Santo, e será abordada na segunda editatona do Wikiconcurso nesta sexta-feira (27), às 14h.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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