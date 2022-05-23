Capixapédia: veja 10 curiosidades sobre a cidade de Vila Velha

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CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

A Praia da Sereia recebeu a certificação internacional do Programa Bandeira Azul e foi inserida em um seleto grupo de praias do Brasil e do mundo, como uma praia qualificada por preencher critérios como: balneabilidade, limpeza, organização do espaço e segurança de seus banhistas. No Brasil, existem praias certificadas pelo programa localizadas nos Estados de Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas.

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UMA DAS MAIORES ONDAS DO BRASIL

O litoral da cidade tem uma das maiores ondas do Brasil, com uma altura estimada de cinco a seis metros. Ela fica a 4 quilômetros para fora da Praia da Costa, em um ponto em que existe um afloramento de pedra conhecido pelos nativos como Baixo dos Pacotes. O nome "onda avalanche" vem pelo fato da espuma branca que despenca junto com a crista da onda lembrar uma avalanche de neve. Segundo os surfistas que frequentam o local, o pico do avalanche é apontado como o principal local do Brasil para encontrar ondas grandes.

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CANELA-VERDE

Essa palavra comumente citada para se referir aos moradores de Vila Velha pode ser explicada a partir de duas versões. Uma diz que, quando a comitiva de Vasco Coutinho chegou, os membros pisaram no mangue, ficando com as canelas verdes. Já a outra conta que os índios não conheciam meias e, ao ver os “visitantes” de meias verdes, deram essa dominação aos portugueses.

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PARQUE DA MANTEIGUEIRA

O Parque Municipal Natural Morro da Manteigueira tem esse nome devido ao formato da casa que havia no local com semelhança das antigas manteigueiras. A área do Parque da Manteigueira equivale a 160 campos de futebol. Conta com 1.600 espécies de plantas e 121 espécies de pássaros.

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JÁ FOI CAPITAL

Antes mesmo da ilha de Vitória ser a capital dos capixabas, Vila Velha foi sede do governo durante 14 anos. A cidade foi fundada em 23 de maio de 1535 pelo português Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, sendo capital até 1549.

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E DEIXOU DE SER

Tudo ia muito bem até que a população nativa da cidade canela-verde, os indígenas tupiniquins e goitacás, aproveitaram a visita de Vasco Fernandes Coutinho a Portugal e colocaram os portugueses para correr. Ao voltar para Vila Velha, Coutinho descobriu que os indígenas haviam lutado contra os portugueses, queimando engenhos e fazendas e matado Jorge Menezes e seu substituto, Simão Castelo Branco. Os que ficaram se refugiaram do outro lado da baía, fundando a Vila Nova, atual Vitória.

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ILHAS PERTINHO DA ORLA

A Ilha de Pituã fica perto da Praia de Itapuã e alguns se aventuram a ir nadando. Para quem deseja comodidade, vários barcos, em poucos minutos, levam visitantes a conhecerem as belezas da ilha. Logo no desembarque, o paraíso se revela: a vegetação e as piscinas naturais de águas transparentes, onde variadas espécies marinhas se abrigam. Nas Ilhas Itatiaia, as piscinas naturais são um verdadeiro paraíso. Elas ficam a menos de 1 km da orla da Praia de Itapuã e fazem parte de um arquipélago que tem sete pequenas ilhas. A que recebe visitas é a maior delas, Ilha Boqueirão. Com águas calmas e transparentes. Em alguns períodos durante o ano, a Ilha de Itatiaia é local de reprodução das andorinhas do mar, considerado período de defeso.

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ILHA DAS GARÇAS É A MAIOR DA CIDADE

Localizada a 800 m da Praia de Itaparica, a ilha das Garças é a maior ilha de Vila Velha. Ela tem esse nome porque é povoada por três espécies de garças: a garça-branca-grande, a garça-branca-pequena e garça-vaqueira. A ilha é um importante local de reprodução de algumas espécies animais, como garças e o socó-dorminhoco, sendo que a restinga predominante no lugar se torna propícia para a conservação desses filhotes. É muito utilizada para a pesca, porém o acesso é proibido de janeiro a março, devido ao período de defeso das garças.

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PENEDO QUE GEME

Na época do Brasil Colônia, o Penedo era considerado o Guardião da Ilha, protegendo os habitantes e navegantes. Os marinheiros, quando passavam de barco ao lado da pedra gigante, jogavam moedas acreditando que quem conseguisse acertar o rochoso teria um pedido atendido. Também eram jogadas batatas pelos marinheiros, para que os navios não fossem engolidos pelo Penedo. Acreditava-se também que a pedra soltava gemidos em noites de tempestades.

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RIO CHEIO DE PEIXES