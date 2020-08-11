Estudantes fazem enciclopédia cultural sobre o Norte do Espírito Santo

Páginas publicadas na Enciclopédia Cultural do Norte Capixaba, feita por alunos da Ufes Crédito: Enciclopédia Cultural do Norte Capixaba/Ufes/Reprodução

Bárbara Morais dos Santos, aluna da Engenharia, é uma das que participou do projeto. Neste semestre, ela escreveu "Plantas Medicinais Norte Capixabas", um dos novos capítulos que compõem a obra universitária. "Os capítulos estão retratando desde símbolos religiosos, artes de pesca, pratos típicos, produtos comercializados pela população pesqueira... São assuntos diretamente ligados à cultura pesqueira capixaba", fala.

Assim, na enciclopédia você encontra assuntos como os santos cultuados e festas típicas da região, como São Benedito e São Sebastião que recebem eventos em sua homenagem nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. O trabalho ainda tem uma parte gastronômica, mostrando produtos encontrados nos mercados municipais, e outra ligada à biologia, com plantas encontradas na região de Guriri.

"Nós tratamos materiais que já temos de forma especial para que eles, esses arquivos que já existem, possam servir para as produções dos alunos. Mas, em algumas ocasiões, o aluno tem que ir a campo, o que ficou impossível pelo surto do coronavírus. Ainda assim, além das publicações que serão feitas ainda em 2020, pretendemos continuar com o projeto no ano que vem para irmos aumentando o acervo", garante.

"Alguns autores não puderam compor o capítulo por inteiro, por não poderem viajar para pesquisar e fotografar. Mas como a produção é contínua, esperamos lançar todos os capítulos em breve" Bárbara Morais dos Santos - Universitária

RESULTADOS ACADÊMICOS

Além de Bárbara, outros 11 alunos das duas disciplinas da Ufes participaram das produções neste semestre. Segundo Marielce, os resultados acadêmicos deste grupo são sempre impressionantes. "Os alunos crescem muito quando entram no PET ProdBio (nome do projeto). Trabalho com alunos de todos os períodos e eles desenvolvem habilidades em várias áreas. Escrita, pesquisa de campo, relacionamento com os pescadores, que são uma comunidade fechada, e vejo resultados positivos de todos os lados", opina.