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Imagem da biodiversidade

Fotógrafo do ES é premiado em concurso da Wikipedia

Vitor Barbosa, fotógrafo e mergulhador profissional, ganhou viagem de prêmio e vai competir com fotos do mundo todo ainda em 2020

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 09:01
Foto de Vitor Barbosa tirada na Ilha de Trindade (BA) rende prêmio nacional de fotografias
Foto de Vitor Barbosa tirada na Ilha de Trindade (BA) rende prêmio nacional de fotografias Crédito: Vitor Barbosa
A etapa nacional do WikiMedia Loves Earth 2020, concurso fotográfico da Wikipedia para valorizar áreas de conservação natural e biodiversidade, rendeu o prêmio de segunda melhor imagem ao fotógrafo capixaba Vitor Barbosa, de 48 anos.
Com a classificação que levou o mergulhador profissional ao pódio dentre mais de 6 mil imagens que concorreram ao título, Vitor agora compete internacionalmente com a foto feita na Ilha de Trindade, na costa do Espírito Santo, durante expedição em 2017.
"Mandei sete fotos da Ilha e essa ficou entre as duas melhores. A foto mostra bem o animal e o ambiente que ele vive. Foi feita com uma (lente) grande angular, onde tive que me aproximar com cuidado para não estressar o bicho", descreve.
Segundo Vitor, que está até desenvolvendo projeto de livro com compilado das fotos que costuma fazer embarcado ou durante trabalhos independentes, a decisão de se inscrever no concurso veio por meio de um amigo. "Fiquei sabendo com um colega e vi que tinha fotos boas para enviar para lá. E foi ótimo ter tido esse reconhecimento", fala.
"Estou sempre fotografando. Tenho um projeto de um livro que está em fase final e retrata a biodiversidade capixaba em fotos "
Vitor Barbosa - Mergulhador e fotógrafo
O mergulhador e fotógrafo Vitor Barbosa
O mergulhador e fotógrafo Vitor Barbosa Crédito: Vitor Barbosa
Como prêmio, o mergulhador e fotógrafo faturou uma expedição a um parque nacional, que ainda será definido, provavelmente em 2021. Ele explica que, pela pandemia, o concurso deixou data e local em aberto para decidir, em conjunto, a melhor saída.
Na etapa internacional, que acontecerá em breve, o capixaba concorrerá com outras 10 fotos de cada um dos 32 países que participam da competição mundial.

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AVENTURA NO PICO DA BANDEIRA

Em julho de 2018, Vitor já havia se tornado notícia em A Gazeta após fotografar aventura gelada no Pico da Bandeira. Na ocasião, o mergulhador flagrou grandes áreas e paisagens da região do Caparaó congeladas e registrou frio de 4ºC negativos.
O frio era tanto, segundo ele relatou à época, que o drone usado para cliques aéreos quase congelou. "Mas consegui decolar e fazer algumas fotos. Equipamento de fotografia também é bem difícil usar onde precisamos tirar as luvas para ajustar a máquina. As baterias descarregam muito rápido por causa da temperatura baixa", finalizou, em entrevista dada à reportagem, em 2018.
Em projeto anterior, também registrado na web, Vitor divulgou uma série de fotos que ele mesmo fez com lentes especiais para fotografar detalhes da fauna capixaba. Em matéria veiculada em A Gazeta, ele descreveu que, ainda em 2017, já possuía mais de 430 espécies de animais que vivem no Estado arquivadas.

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