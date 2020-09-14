Fotógrafo do ES é premiado em concurso da Wikipedia

Foto de Vitor Barbosa tirada na Ilha de Trindade (BA) rende prêmio nacional de fotografias Crédito: Vitor Barbosa

A etapa nacional do WikiMedia Loves Earth 2020, concurso fotográfico da Wikipedia para valorizar áreas de conservação natural e biodiversidade, rendeu o prêmio de segunda melhor imagem ao fotógrafo capixaba Vitor Barbosa, de 48 anos.

Com a classificação que levou o mergulhador profissional ao pódio dentre mais de 6 mil imagens que concorreram ao título, Vitor agora compete internacionalmente com a foto feita na Ilha de Trindade, na costa do Espírito Santo, durante expedição em 2017.

"Mandei sete fotos da Ilha e essa ficou entre as duas melhores. A foto mostra bem o animal e o ambiente que ele vive. Foi feita com uma (lente) grande angular, onde tive que me aproximar com cuidado para não estressar o bicho", descreve.

Segundo Vitor, que está até desenvolvendo projeto de livro com compilado das fotos que costuma fazer embarcado ou durante trabalhos independentes, a decisão de se inscrever no concurso veio por meio de um amigo. "Fiquei sabendo com um colega e vi que tinha fotos boas para enviar para lá. E foi ótimo ter tido esse reconhecimento", fala.

"Estou sempre fotografando. Tenho um projeto de um livro que está em fase final e retrata a biodiversidade capixaba em fotos " Vitor Barbosa - Mergulhador e fotógrafo

O mergulhador e fotógrafo Vitor Barbosa Crédito: Vitor Barbosa

Como prêmio, o mergulhador e fotógrafo faturou uma expedição a um parque nacional, que ainda será definido, provavelmente em 2021. Ele explica que, pela pandemia, o concurso deixou data e local em aberto para decidir, em conjunto, a melhor saída.

Na etapa internacional, que acontecerá em breve, o capixaba concorrerá com outras 10 fotos de cada um dos 32 países que participam da competição mundial.

AVENTURA NO PICO DA BANDEIRA

O frio era tanto, segundo ele relatou à época, que o drone usado para cliques aéreos quase congelou. "Mas consegui decolar e fazer algumas fotos. Equipamento de fotografia também é bem difícil usar onde precisamos tirar as luvas para ajustar a máquina. As baterias descarregam muito rápido por causa da temperatura baixa", finalizou, em entrevista dada à reportagem, em 2018.