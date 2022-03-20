1 milhão de páginas de documentos históricos serão digitalizados no ES

Durante a primeira etapa de digitalização, 847 mil páginas foram higienizadas, digitalizadas e certificadas digitalmente. Nessa segunda fase, serão mais 951.347 páginas, com prazo de conclusão em abril de 2023.

A terceira etapa prevê a restauração e escaneamento de 182 mil páginas dos anos entre 1932 e 1937, que estão em estado de conservação precário. Entre 1938 e 1945, por conta do Estado Novo de Getúlio Vargas, a Justiça Eleitoral foi extinta em todo o país e não existe documentação dessa época. No total, quase 2 milhões de páginas serão escaneadas peloTRE-ES