1 milhão de páginas de documentos históricos serão digitalizados no ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
(TRE-ES) iniciou a segunda etapa de digitalização de inúmeros documentos, tais como manuais das eleições, listas de candidatos e estatísticas de eleitorado, remontando a história da Justiça Eleitoral no Estado. Ao todo, serão manipuladas mais de 950 mil páginas de arquivos dos anos de 1945 a 2022.
Durante a primeira etapa de digitalização, 847 mil páginas foram higienizadas, digitalizadas e certificadas digitalmente. Nessa segunda fase, serão mais 951.347 páginas, com prazo de conclusão em abril de 2023.
A terceira etapa prevê a restauração e escaneamento de 182 mil páginas dos anos entre 1932 e 1937, que estão em estado de conservação precário. Entre 1938 e 1945, por conta do Estado Novo de Getúlio Vargas, a Justiça Eleitoral foi extinta em todo o país e não existe documentação dessa época. No total, quase 2 milhões de páginas serão escaneadas peloTRE-ES
Após a finalização dos trabalhos de digitalização, os arquivos digitais serão lançados no sistema responsável pela Gestão Eletrônica dos Documentos Digitalizados (Smartshare), ficando assim disponíveis para consulta de servidores e usuários externos mediante agendamento.
O público interessado em ter acesso ao material histórico deve fazer contato com a Ouvidoria do TRE-ES (https://www.tre-es.jus.br/o-tre/ouvidoria) e agendar um horário. Seguindo os critérios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
, o sistema onde os documentos são disponibilizados não pode ser acessado externamente por questões de segurança