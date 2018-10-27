Igreja dos EUA vai digitalizar 2,5 milhões de documentos do Estado

Os documentos com registro de índios no ES também serão digitalizados. Crédito: Arquivo Público do Estado

A Igreja Mórmon (Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias) vai digitalizar, gratuitamente, 2,5 milhões de documentos que estão sob a guarda do Arquivo Público do Estado, incluindo 3.540 fotografias e 1.300 documentos sobre a escravidão no Espírito Santo. A digitalização começa em novembro e deve levar dois anos para ser concluída. Todos as imagens ficarão à disposição para consulta no site do Arquivo Público.

No exterior

Uma cópia digitalizada de cada documento ficará no mega-arquivo da sede mundial da Igreja Mórmon em Salt Lake City, nos EUA. Entre as preciosidades do acervo está o registro de nascimento, casamento e óbito de milhares de capixabas no período de 1920 a 1970.

História preservada

Serão digitalizados também o registro de imigrantes e escravos e listas de recenseamento que incluem escravos e índios. “A parceria é resultado de uma visita que eu fiz à Igreja Mórmon, nos EUA, em fevereiro deste ano. Pude conhecer o arquivo deles, que fica numa montanha granítica”, conta Cilmar Franceschetto, diretor do Arquivo Público do ES.

De olho neles

O assunto voltou à tona. Já tem vereador de Vitória falando em aumentar o número de vereadores na Casa, que hoje tem 15.

Guerra digital

Observação de uma (e)leitora antenada: “Atualmente, o contrário de PAZ e ZAP”.

Os aliados de Max

O vereador Rogério Cardoso é o líder do prefeito Max Filho na Câmara de Vila Velha; Anadelso Pereira é o vice-líder. Ambos estão contra o empréstimo internacional que a prefeitura quer contratar.

Sai Ruschi, entra Edson

A Câmara de Vila Velha aprovou projeto de lei mudando o nome de uma rua no bairro Ilha dos Aires: sai Augusto Ruschi e entra Edson Xavier. O autor do projeto, Reginaldo de Almeida, alega que atendeu pedido da comunidade e que o ambientalista já dá nome a outra rua em Itaparica.

Apoio oficial

A diretoria da Liga das Escolas de Samba vai se reunir com o governador eleito, Casagrande, para discutir a ajuda oficial às agremiações.

Economia

A proposta de Orçamento para a Câmara de Vitória para 2019 prevê uma economia de R$ 500 mil em relação a este ano, segundo o presidente da Casa, Vinícius Simões. Vai de R$ 28,25 milhões para Foi de R$ 27,75 milhões

Que país é este?

A tradicional Livraria Cultura está à beira da falência, a loja Armazém das Bicicletas, com 31 anos de atividade, vai fechar as portas. Até quando?

O Leviatã

Será que vão mesmo criar o tal do “Ministério da Família”? O Estado vai interferir nas relações privadas?

Abriu, lucrou

Os donos de pequenos comércios da periferia da Grande Vitória torcem para que os grandes supermercados continuem fechados aos domingos. É que, sem concorrência nesse dia, eles continuam abertos e faturando como nunca.

Fechou, perdeu

Esses pequenos estabelecimentos são tocados, geralmente, pelos próprios proprietários, o que acaba impedindo a geração de novos empregos no comércio. Os postos de trabalho voltarão se os grandes supermercados abrirem as portas aos domingos. Alguma dúvida?

Aceitou, vendeu

Um tradicional bar da Rua da Lama, que nunca aceitou cartão de crédito/débito, passou a aceitá-lo.

Largou, pegou

Sem Lelo e Ricardo Ferraço na próxima legislatura, o deputado federal eleito Amaro Neto vai ter como uma das suas bandeiras de atuação o combate à taxa de marinha.

Mistério acima de tudo

Paulo Hartung e Casagrande não revelaram em quem vão votar neste domingo. Sabe-se, entretanto, em quem eles não vão votar: Bolsonaro.

Viajando

O prefeito Luciano Rezende começa amanhã mais uma viagem internacional. Vamos ver a novidade que ele vai anunciar (vai fazer?) quando voltar da Califórnia, EUA.

Alô, Brasil!