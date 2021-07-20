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Leonel Ximenes

Irmãs fazendeiras fazem sucesso na internet com o dia a dia na roça no ES

Irmãs Amazonas postam no Instagram a rotina de produção de leite numa propriedade comandada por elas

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 11:32

Públicado em 

20 jul 2021 às 11:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Natieli (de chapéu) e Valeska: elas assumiram o negócio após a morte do pai, há 16 anos
Natieli (de chapéu) e Valeska: elas assumiram o negócio após a morte do pai, há 16 anos Crédito: Cláudio Costa
A rotina de uma pequena propriedade rural em Baunilha, distrito de Colatina, está fazendo sucesso na internet, graças à iniciativa de duas irmãs empreendedoras, as fazendeiras Valeska e Natieli Sperandio, de 30 e 34 anos respectivamente.
Na propriedade Córrego Olho D’água, as “Irmãs Amazonas'', como são conhecidas as jovens, estão postando o exaustivo trabalho diário de produção de leite, a principal atividade da fazenda, para os seus mais de 12 mil seguidores nas redes sociais.
“Nós entramos no Instagram por sermos jovens, mulheres e também para mostrar que o trabalho do povo do interior pode sim ser reconhecido, como aconteceu com a gente”, explica Natieli.
A história das Irmãs Amazonas, entretanto, nem sempre foi marcada por glamour e vitória. Desde que assumiram a administração da fazenda depois da morte do pai, há 16 anos, elas venceram muitos desafios, o maior deles, o preconceito. Mulheres comandando as atividades no campo?, ironizava muita gente no entorno delas.
“No início eles falavam que a gente não ia conseguir tocar a fazenda, que íamos vender tudo e ir embora para a cidade. Mas não foi nada disso que aconteceu. Hoje temos poder de negociação e conquistamos respeito”, destacou Valeska.
E haja disposição para o trabalho. Para dar conta da produção diária de 330 litros de leite, as irmãs acordam ainda no escuro, às 4h30 da manhã, e o trabalho somente termina com a ordenha das vacas no fim da tarde.

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Empreendedoras assumidas, Valeska e Natieli enxergaram longe e perceberam que a fazenda Córrego Olho D’água poderia sobreviver financeiramente com algo mais do que o leite, a razão de ser do negócio. Estava aberta a porteira para outra ousadia.
As Irmãs Amazonas acordam de madrugada para dar conta da produção diária de 330 litros de leite
As Irmãs Amazonas acordam de madrugada para dar conta da produção diária de 330 litros de leite Crédito: Reprodução do Instagram
Antenadas nas questões jurídicas, elas registraram a marca Irmãs Amazonas e criaram camisas e bonés personalizados, acessórios úteis e muito usados por produtores rurais. Uma fonte de renda extra para o negócio das irmãs que criaram até o slogan “Firmes na lida, firmes no gole”.  Gole? Sim, de cerveja/cachacinha do fim de semana para aliviar o trabalho pesado na roça

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Para o secretário de Estado da Agricultura (Seag), Paulo Foletto, a iniciativa das jovens fazendeiras deve ser comemorada. “A principal queixa da mulher do campo é a invisibilidade social e a falta de reconhecimento do papel importante que ela exerce. Sabemos que a mulher é a responsável por manter a estrutura da agricultura familiar. Iniciativas como as das “Irmãs Amazonas” contribuem para a inserção feminina no mercado agrícola, garantindo renda e autonomia econômica para muitas mulheres capixabas”, destacou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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