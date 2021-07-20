Irmãs fazendeiras fazem sucesso na internet com o dia a dia na roça no ES

Natieli (de chapéu) e Valeska: elas assumiram o negócio após a morte do pai, há 16 anos Crédito: Cláudio Costa

A rotina de uma pequena propriedade rural em Baunilha, distrito de Colatina , está fazendo sucesso na internet, graças à iniciativa de duas irmãs empreendedoras, as fazendeiras Valeska e Natieli Sperandio, de 30 e 34 anos respectivamente.

Na propriedade Córrego Olho D’água, as “Irmãs Amazonas'', como são conhecidas as jovens, estão postando o exaustivo trabalho diário de produção de leite, a principal atividade da fazenda, para os seus mais de 12 mil seguidores nas redes sociais

“Nós entramos no Instagram por sermos jovens, mulheres e também para mostrar que o trabalho do povo do interior pode sim ser reconhecido, como aconteceu com a gente”, explica Natieli.

A história das Irmãs Amazonas, entretanto, nem sempre foi marcada por glamour e vitória. Desde que assumiram a administração da fazenda depois da morte do pai, há 16 anos, elas venceram muitos desafios, o maior deles, o preconceito. Mulheres comandando as atividades no campo?, ironizava muita gente no entorno delas.

“No início eles falavam que a gente não ia conseguir tocar a fazenda, que íamos vender tudo e ir embora para a cidade. Mas não foi nada disso que aconteceu. Hoje temos poder de negociação e conquistamos respeito”, destacou Valeska.

E haja disposição para o trabalho. Para dar conta da produção diária de 330 litros de leite, as irmãs acordam ainda no escuro, às 4h30 da manhã, e o trabalho somente termina com a ordenha das vacas no fim da tarde.

Empreendedoras assumidas, Valeska e Natieli enxergaram longe e perceberam que a fazenda Córrego Olho D’água poderia sobreviver financeiramente com algo mais do que o leite, a razão de ser do negócio. Estava aberta a porteira para outra ousadia.

As Irmãs Amazonas acordam de madrugada para dar conta da produção diária de 330 litros de leite Crédito: Reprodução do Instagram

Antenadas nas questões jurídicas, elas registraram a marca Irmãs Amazonas e criaram camisas e bonés personalizados, acessórios úteis e muito usados por produtores rurais. Uma fonte de renda extra para o negócio das irmãs que criaram até o slogan “Firmes na lida, firmes no gole”. Gole? Sim, de cerveja/cachacinha do fim de semana para aliviar o trabalho pesado na roça