Técnica de criação de gado aumenta produção de leite no ES

Atividade bovina injeta mais de R$ 1,1 bilhão por ano na economia capixaba Crédito: Pixabay

A pecuária é uma das principais atividades econômicas do Espírito Santo. A atividade bovina em geral injeta mais de R$ 1,1 bilhão por ano na economia capixaba, segundo o Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O uso das pastagens para criação de gado é predominante e soma mais de 1,3 milhão de hectares de área. Mas, existem outros sistemas usados, como os espaços limitados, que, se aplicados corretamente, podem aumentar a produtividade e a qualidade do leite. Essa técnica é conhecida como compost barn, que significa celeiro de compostagem.

De acordo com o professor de bovinocultura de leite no Departamento de Zootecnia da Ufes, Gercílio Alves de Almeida Júnior, o sistema traz conforto para os animais, mesmo que eles estejam em confinamento, desde que haja um manejo adequado do local.

Esse modelo foi criado nos Estados Unidos, como uma alternativa ao confinamento individual. É interessante para quem não tem pasto, comentou.

Porém é importante que o produtor não veja o compost barn como substituto da pastagem e, sim, como um auxílio para os períodos de seca ou de inverno, por causa da falta de alimento no pasto. É o que argumenta o zootecnista e extensionista do Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Bernardo Lima Bento de Mello.

A pecuária leiteira capixaba produz uma média de 500 mil toneladas de leite por ano. Já a pecuária de corte do Estado produz anualmente 87 mil toneladas de carne. Mas se o alimento para o gado não faltar, a produção de leite pode aumentar.

Em mais da metade das propriedades com gado do Estado falta alimento para o gado em pelo menos um dia do ano porque há uma escassez no pasto, explicou Mello.

Um dos principais alimentos do gado confinado é o milho, que representa mais de 50% da mistura necessária para os animais. Porém, o Estado não tem vocação para a produção desse grão em escala, aponta o zootecnista. Por isso, o custo dos produtos de origem animal aumenta com a técnica do confinamento do gado.

Por outro lado, uma vantagem desse tipo de criação é a redução do passivo ambiental do esterco gerado pelos animais. Ao invés de cair no leito do rio e provocar contaminação, por exemplo, pode ser usado como adubo pela agricultura.

Compost Barn: espaço precisa ser amplo, ventilado e ter luz natural Crédito: Reprodução/ Marketing Agrícola

CONHEÇA O COMPOST BARN

Utilização

O compost barn consiste em um grande espaço físico coberto para confinamento coletivo de gado. No piso, é colocada uma compostagem de palha, casas ou serragem. O principal objetivo é garantir aos animais conforto e um local seco.

Estrutura

É preciso ter barracão com contenção do material da cama, maquinário para revolver a cama duas vezes por dia, bebedouro, corredor de trânsito dos animais, coxo de alimentação e ventilação para forçar a saída de odores e calor.

Recomendação

A técnica é recomendada para gado de alto desempenho e de raças europeias. Mesmo assim, segundo especialistas, o sistema não substitui a pastagem.

Manejo

Com um manejo adequado, a cama dos animais mantém sua regularidade. Caso seja feito de maneira inadequada, poderá ter como consequências: animais sujos e possibilidade de mastite clínica, por exemplo.

Umidade

O barracão com a contenção do material da cama precisa ser revolvo duas vezes ao dia com maquinário para que não acumule umidade e apodreça.

Temperatura

No ambiente, a ventilação é controlada e a temperatura também é mais amena para o gado.

Espaço amplo

O local de instalação deve possuir boa ventilação e luz natural, drenagem de água em dias chuvosos e amplo espaço para evitar superlotação. Mas também pode ser colocada tubulação de ventilação.