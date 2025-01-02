Wanderson Bueno promete mais escolas em tempo integral para Viana

Para a saúde, ressaltou que vai trabalhar para garantir o primeiro hospital da cidade, que deverá ser construído em uma área de 13 mil metros no bairro Arlindo Villaschi. A ideia, segundo informações da prefeitura, é propiciar "robustez ao atendimento do SUS em Viana, sem transferir pacientes para outros hospitais em todo o Estado." Também planeja incentivar a geração de emprego e o desenvolvimento econômico da cidade.