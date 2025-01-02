Candidata derrotada em Boa Esperança ganha cargo no governo do ES

Fernanda Milanese é enfermeira e servidora efetiva do município de Boa Esperança Crédito: Redes sociais

A ex-prefeita de Boa Esperança Fernanda Milanese (Podemos) fez a transição de poder e participou da posse do novo prefeito da cidade, Cláudio Boa Fruta (PRD), nesta quarta-feira (1º). Ela havia tentado a reeleição na disputa de outubro com o apoio do governador Renato Casagrande (PSB), mas acabou derrotada na cidade do Noroeste capixaba ao receber 48% dos votos, enquanto seu opositor alcançou 52%. Agora, vai ocupar um cargo no governo do Estado.

Nas redes sociais, no último dia de mandato, a ex-prefeita publicou um vídeo anunciando que foi convidada para assumir a superintendência da Rede Cuidar em Nova Venécia, braço da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) responsável pela realização de atendimento de média e alta complexidade em 14 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo.

“Eu recebi um novo desafio, um convite para trabalhar com o governador e estarei 200% focada nisso. Ele me chamou para ser superintendente da Rede Cuidar. Vou cuidar da saúde de Boa Esperança com o gestor (o prefeito Cláudio Boa Fruta) e de mais 13 municípios”, anunciou.

As cidades atendidas pela Rede Cuidar sediada em Nova Venécia são: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.

Enfermeira e servidora efetiva de Boa Esperança, Fernanda já era um nome cogitado nos bastidores políticos para ocupar a nova função, após ter sido a primeira mulher a comandar a prefeitura em 60 anos de história do município.

Novo comando na Sesa

Hoffmann vai assumir a cadeira de Miguel Duarte Neto, que comandava a pasta até então e foi remanejado para integrar a Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba). A instituição é pública e tem por objetivo aperfeiçoar a gestão hospitalar, melhorar a saúde pública, reduzir custos, regulamentar compras e fazer cumprir metas de desempenho.

Economista pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o novo secretário estadual da Saúde foi eleito deputado estadual com 32.123 votos em outubro de 2022 e assumiu o mandato em 2023, aos 43 anos. Político aliado de Casagrande, foi secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico (2021-2022), da Casa Civil (2013-2014), de Governo (2012-2013), além de subsecretário para Assuntos Administrativos e Financeiros na Saúde (2012).

Também foi secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória durante o mandato do prefeito Luciano Rezende em 2017 com o desafio de gerir projetos de mobilidade urbana.

Quem assume a vaga de Hoffmann na Assembleia é o suplente Toninho da Emater, ex-prefeito de Pinheiros, município do Norte do Estado. Na eleição para deputado em 2022, ele obteve 6.238 votos.

Outro caso