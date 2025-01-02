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Divino de São Lourenço

Confusão termina em mortes, tiros, acidente e carro incendiado no Sul do ES

Briga generalizada durante as comemorações de ano-novo resultou em óbitos, duas pessoas feridas e ainda um suspeito foragido
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

02 jan 2025 às 13:47

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 13:47

Duas pessoas morreram após uma confusão que terminou com tiros, acidente e um carro incendiado em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, no Sul do Estado, na madrugada de quarta-feira (1). Por volta das 2h da manhã, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de briga generalizada e disparos de arma de fogo durante as comemorações de ano-novo.
A caminho da ocorrência, a PM se deparou com um acidente em que um veículo Volkswagen Gol havia capotado. O condutor, identificado como José Carlos da Silva Vieira, de 29 anos, e um dos passageiros, um adolescente de 17 anos identificado como Ackson Eduardo Gomes da Silva, morreram na hora. Outros dois passageiros ficaram feridos e pediam socorro no local, sendo um deles o pai do menor, um homem de 39 anos. A mãe de Ackson, Ana Paula Gomes, também foi ao local logo após o acidente.
Ela contou à PM que todos estavam festejando na rua quando um homem tentou passar com um carro modelo Fiat Uno, esbarrando nas pessoas e derrubando copos e cervejas no local. Em seguida, o condutor saiu do veículo iniciando uma briga generalizada.
Após ser derrubado no chão durante o desentendimento, o homem sacou uma arma de fogo e disparou, atingindo Ackson Eduardo, que foi socorrido por José Carlos, mas não resistiu após o capotamento do Volkswagen Gol. Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a mãe do adolescente explicou que Ackson tentava apartar a briga generalizada e afastar o amigo, Narcisio Cândido de Jesus, no momento dos disparos.
Ackson Eduardo Gomes da Silva, de 17 anos
Ackson Eduardo Gomes da Silva, de 17 anos, morreu na confusão em Divino São Lourenço Crédito: Acervo pessoal
O suspeito de atirar contra o adolescente fugiu do local a pé e ainda não foi identificado nem localizado pela polícia. Após o ocorrido, populares se revoltaram e atearam fogo ao Fiat Uno. Posteriormente, o veículo incinerado foi removido para o pátio credenciado do Detran, já o carro que capotou foi liberado para remoção particular.
As vítimas que sobreviveram ao acidente foram encaminhadas à 6ª Delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos. O pai de Ackson utilizava tornozeleira eletrônica, mas estava de alvará, justificando o uso.  As vítimas fatais, José Carlos e  Ackson Eduardo, foram enterradas na manhã de quinta-feira (2).
José Carlos da Silva Vieira, condutor do Volkswagem Gol
José Carlos da Silva Vieira, condutor do Volkswagem Gol Crédito: Acervo pessoal
A perícia da Polícia Científica foi acionada e os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, onde passaram pelo processo de necropsia.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, responsável por Divino de São Lourenço. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), podendo ser cruciais para o avanço das investigações.

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