Confusão termina em mortes, tiros, acidente e carro incendiado no Sul do ES

Duas pessoas morreram após uma confusão que terminou com tiros, acidente e um carro incendiado em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, no Sul do Estado, na madrugada de quarta-feira (1). Por volta das 2h da manhã, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de briga generalizada e disparos de arma de fogo durante as comemorações de ano-novo.

A caminho da ocorrência, a PM se deparou com um acidente em que um veículo Volkswagen Gol havia capotado. O condutor, identificado como José Carlos da Silva Vieira, de 29 anos, e um dos passageiros, um adolescente de 17 anos identificado como Ackson Eduardo Gomes da Silva, morreram na hora. Outros dois passageiros ficaram feridos e pediam socorro no local, sendo um deles o pai do menor, um homem de 39 anos. A mãe de Ackson, Ana Paula Gomes, também foi ao local logo após o acidente.

Ela contou à PM que todos estavam festejando na rua quando um homem tentou passar com um carro modelo Fiat Uno, esbarrando nas pessoas e derrubando copos e cervejas no local. Em seguida, o condutor saiu do veículo iniciando uma briga generalizada.

Após ser derrubado no chão durante o desentendimento, o homem sacou uma arma de fogo e disparou, atingindo Ackson Eduardo, que foi socorrido por José Carlos, mas não resistiu após o capotamento do Volkswagen Gol. Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a mãe do adolescente explicou que Ackson tentava apartar a briga generalizada e afastar o amigo, Narcisio Cândido de Jesus, no momento dos disparos.

Ackson Eduardo Gomes da Silva, de 17 anos, morreu na confusão em Divino São Lourenço Crédito: Acervo pessoal

O suspeito de atirar contra o adolescente fugiu do local a pé e ainda não foi identificado nem localizado pela polícia. Após o ocorrido, populares se revoltaram e atearam fogo ao Fiat Uno. Posteriormente, o veículo incinerado foi removido para o pátio credenciado do Detran, já o carro que capotou foi liberado para remoção particular.

As vítimas que sobreviveram ao acidente foram encaminhadas à 6ª Delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos. O pai de Ackson utilizava tornozeleira eletrônica, mas estava de alvará, justificando o uso. As vítimas fatais, José Carlos e Ackson Eduardo, foram enterradas na manhã de quinta-feira (2).

José Carlos da Silva Vieira, condutor do Volkswagem Gol Crédito: Acervo pessoal

A perícia da Polícia Científica foi acionada e os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, onde passaram pelo processo de necropsia.