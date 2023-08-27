Trânsito na Terceira Ponte é liberado após inauguração da ciclovia e de mais faixas

A Terceira Ponte foi liberada para o tráfego de veículos após a inauguração oficial da ampliação das faixas da via e da Ciclovia da Vida. A liberação do tráfego aconteceu por volta das 11h05, conforme informado pela Rodosol, concessionária que administra a ponte. Anteriormente, a previsão era de que a via só seria liberada por volta do meio-dia.