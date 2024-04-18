Sobe o número de cidades sob alerta de chuva no ES; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acrescentou 21 cidades sob alerta amarelo de chuvas intensas, e agora 70 municípios capixabas estão compreendidos no aviso meteorológico que prevê risco de precipitações de 20 mm/h a 30 mm/h e ventos de até 60 km/h. O aviso climático é válido até às 10h desta sexta-feira (19).