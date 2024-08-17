Renato Casagrande lamenta morte de Silvio Santos em rede social

No texto, Casagrande destacou a importância de Silvio Santos para o entretenimento e disse que ele será lembrado para sempre. "Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento de Silvio Santos, um ícone da TV brasileira e uma personalidade que marcou gerações com sua alegria e carisma. Sua contribuição para a comunicação e entretenimento do nosso país será lembrada para sempre. Meus sentimentos à família, aos fãs e a todos os colaboradores do SBT", diz o texto da postagem.