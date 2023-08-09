Operação Fake Mail: PF prende 6 por golpes contra a Caixa

Operação Fake Mail: PF prende 6 no ES e em MG por golpes contra a Caixa Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9), a Operação Fake Mail no Espírito Santo. A ação visa a coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Caixa Econômica Federal por um grupo especializado nesse tipo de crime por meio da internet.

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Domingos Martins e Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, além de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória, e Betim, em Minas Gerais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, capital mineira.

A fraude investigada consistia no envio de e-mail fraudulento à Caixa, contendo ofício também fictício em nome de órgãos públicos, solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados.

Após o recebimento do crédito da Caixa, o dinheiro era movimentado entre diversas pessoas em múltiplas camadas de contas bancárias, em diversas instituições financeiras, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores.