Mulher morre atropelada na Avenida Dante Michelini em Jardim da Penha

Tempo instável e com chuva na Grande Vitória. (Fernando Madeira)

O Espírito Santo terá esta semana marcada por temperaturas mais amenas e com menos chuva, conforme prevê o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A expectativa é que, na Grande Vitória, os termômetros não marquem mais de 32 °C ao longo da semana e o sol deve ficar entre nuvens. Segundo o Incaper, não há previsão de chuva para a região até sexta-feira (16), quando existe a possibilidade de chuva rápida durante o período da manhã.

Já para as regiões Sul e Serrana do estado, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas em municípios afastados do litoral durante a tarde nesta terça-feira (12). Para quarta (13) e quinta-feira (14), há a possibilidade de chover rapidamente ao longo do dia.

No Norte do Espírito Santo, o céu ficará nublado ao longo da semana, com máxima de 34 °C em regiões menos elevadas e mínima de 24 °C. Segundo o Incaper, há a possibilidade de chuvas rápidas à tarde, mas sem previsão de trovoadas

Para a sexta-feira (15), a previsão é de chuva rápida durante a madrugada e o período da manhã na Grande Vitória, no Sul e no Norte. Ao longo do dia o tempo ficará estável.