Motorista de app com mandado de prisão é preso com 9 kg de crack em Guarapari

A abordagem ocorreu por volta das 21h50, quando a PRF parou um Renault Logan e encontrou, no banco traseiro, duas caixas com cerca de 9 kg de crack. O motorista, que não teve o nome informado, disse ser de aplicativo e afirmou que recebeu R$ 500 para transportar a encomenda, entregue por um desconhecido em um caminhão caçamba azul. Ele recebeu a carga com entorpecentes no Posto Floresta, em Guarapari, e a levaria até o terminal rodoviário da Capital capixaba.