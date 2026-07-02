AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Atenção. navegantes!

Mar fica agitado no Sul do ES a partir desta quinta-feira (3)

O motivo é um ciclone extratropical em alto-mar que começa no litoral Sul do Brasil

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 09:35

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

02 jul 2026 às 09:35
Mar fica agitado no Sul do ES a partir desta quinta-feira (3) Reprodução

O mar começa a ficar agitado a partir desta quinta-feira (2) no Sul do Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. O motivo é um ciclone extratropical em alto-mar que começa no litoral Sul do Brasil.


O acontecimento climático se desloca para o litoral Sudeste na sexta-feira (3), quando a situação se intensifica em terras capixabas. 


De acordo com a Climatempo, as rajadas de vento podem variar entre 50 e 70 km/h e as ondas podem chegar até a quatro metros de altura. A tendência é de redução gradual a partir de domingo (5).

Veja Também 

Imagem BBC Brasil

Quanto tempo uma pessoa pode sobreviver sob os escombros após um terremoto?

Imagem de destaque

Vaticano excomunga bispos lefebvrianos: como é o movimento ultraconservador que cresce no Brasil e desafia o papa

Imagem de destaque

Vacinas contra o câncer de colo de útero e a influência na taxa de mortalidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Sul Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle)
Sonho de ser mãe levou adolescente a desaparecer com bebê por dias no ES
Acidente aconteceu manhã desta quinta-feira (2), no centro da cidade
Ônibus escolar invade barbearia em Vila Valério
Bernardo Fonseca coleciona discos desde a infância, com mais de 40 mil exemplares na coleção.
Até do Bruno Mars! Colecionador do ES reúne 40 mil discos de vinil e leva formato para festas e feiras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados