Mar fica agitado no Sul do ES a partir desta quinta-feira (3)

O mar começa a ficar agitado a partir desta quinta-feira (2) no Sul do Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. O motivo é um ciclone extratropical em alto-mar que começa no litoral Sul do Brasil.





O acontecimento climático se desloca para o litoral Sudeste na sexta-feira (3), quando a situação se intensifica em terras capixabas.





De acordo com a Climatempo, as rajadas de vento podem variar entre 50 e 70 km/h e as ondas podem chegar até a quatro metros de altura. A tendência é de redução gradual a partir de domingo (5).